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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.09.2020 14:01
GÜNCEL HABERLER



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2020, 20.07.2020, 06.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermayesinin  %95,5'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin  ("Naturelgaz"), Socar Turkey Petrol Enerji Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Socar Dağıtım") %100 hissedarı olduğu Socar Turkey Lng Satış A.Ş.'nin ("Socar LNG") hisselerinin tümünü Socar Dağıtım'dan satın almak amacıyla Socar Dağıtım ile  06/02/2020 tarihinde imzaladığı Hisse Satın Alma Sözleşmesi'nde alıcı tarafın değiştirilmesi amacı ile 08/09/2020 tarihinde imzalanan Tadil Protokolü neticesinde sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Naturel Doğal Gaz Yatırımları A.Ş.'nin ("Naturel Doğal Gaz") alıcı taraf haline gelmesi ile ilgili olarak, Rekabet Kurumuna hisse devir işlemine dair daha önce vermiş olduğu izin tahtında alıcının Naturel Doğal Gaz olarak değiştiği hususunda yapılan bildirim sonucunda, Rekabet Kurumu kontrol yapısı aynı kalan alıcı taraf değişikliği halinde de hisse devir işlemine izin verdiği bir önceki Kurul Kararının geçerli olacağına karar vermiştir. Alıcı taraf değişikliği ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") yapılan izin başvurusu ise EPDK incelemesindedir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877410


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KENT 334,10 1.689.273 % 39,15  
GUBRF 32,12 444.548.382 % 10,00  
DURDO 23,76 12.691.904 % 10,00  
KNFRT 19,14 51.524.666 % 10,00  
IZTAR 8,69 6.117.667 % 10,00  
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Altın Ons 1.886 1.886 -11,87  
Altın Gr. 473 473 -3,87  
Cumhuriyet 3.141 3.188 -13,00  
Tam 3.117 3.196 -24,62  
Yarım 1.507 1.546 -11,90  
Çeyrek 756 773 -5,96  
Gümüş.Ons 23,71 23,75 -0,45  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 -0,11  
B. Petrol 41,66 41,66 0,10  
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