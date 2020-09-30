***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2020 14:01
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2020, 20.07.2020, 06.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinin %95,5'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Naturelgaz"), Socar Turkey Petrol Enerji Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Socar Dağıtım") %100 hissedarı olduğu Socar Turkey Lng Satış A.Ş.'nin ("Socar LNG") hisselerinin tümünü Socar Dağıtım'dan satın almak amacıyla Socar Dağıtım ile 06/02/2020 tarihinde imzaladığı Hisse Satın Alma Sözleşmesi'nde alıcı tarafın değiştirilmesi amacı ile 08/09/2020 tarihinde imzalanan Tadil Protokolü neticesinde sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Naturel Doğal Gaz Yatırımları A.Ş.'nin ("Naturel Doğal Gaz") alıcı taraf haline gelmesi ile ilgili olarak, Rekabet Kurumuna hisse devir işlemine dair daha önce vermiş olduğu izin tahtında alıcının Naturel Doğal Gaz olarak değiştiği hususunda yapılan bildirim sonucunda, Rekabet Kurumu kontrol yapısı aynı kalan alıcı taraf değişikliği halinde de hisse devir işlemine izin verdiği bir önceki Kurul Kararının geçerli olacağına karar vermiştir. Alıcı taraf değişikliği ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") yapılan izin başvurusu ise EPDK incelemesindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877410
BIST
16:481.141
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 18,24
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.142
En Düşük
1.129
16:487,7704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0464
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
16:489,0910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0877
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0775
16:48471,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -5,25
|Açılış
|: 471,29
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:48
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|444.548.382
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.691.904
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.524.666
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|115.993.921
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,50
|4.405.905.192
|% 1,49
|
|ASELS
|19,32
|3.136.348.706
|% 3,82
|
|GARAN
|7,04
|1.341.610.137
|% 2,03
|
|KARSN
|3,13
|888.062.279
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,34
|712.575.919
|% 1,83
|
|SISE
|7,50
|4.405.905.192
|% 1,49
|
|KARSN
|3,13
|888.062.279
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,34
|712.575.919
|% 1,83
|
|GARAN
|7,04
|1.341.610.137
|% 2,03
|
|ASELS
|19,32
|3.136.348.706
|% 3,82
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7670
|7,7704
|% -0,59
|
|Euro
|9,0836
|9,0910
|% -0,96
|
|Sterlin
|9,9534
|10,0033
|% -0,58
|
|Frank
|8,3774
|8,4278
|% -1,01
|
|Riyal
|2,0661
|2,0765
|% -0,48
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-11,87
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|3.141
|3.188
|-13,00
|
|Tam
|3.117
|3.196
|-24,62
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-11,90
|
|Çeyrek
|756
|773
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,11
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|0,10
|
Seans Raporu
16:48
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17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 69 artarak (% 1.57 ) 1, 277
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17:01XU100
Endeks 1, 141 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 20, 791.00 milyon TL de
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17:00UTPYA
Yüzde 7.06 oranında artışla 14.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 995, 449 adet işlem
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16:59EGCYH
Yüzde 9.38 oranında artışla 1.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 811, 107 adet işlem
-
16:58YESIL
Yüzde 7.46 oranında artışla 26.50 lira fiyatla işlem gören hissede 873, 109 adet işlem