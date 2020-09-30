***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.09.2020, 20.07.2020, 06.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinin %95,5'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Naturelgaz"), Socar Turkey Petrol Enerji Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Socar Dağıtım") %100 hissedarı olduğu Socar Turkey Lng Satış A.Ş.'nin ("Socar LNG") hisselerinin tümünü Socar Dağıtım'dan satın almak amacıyla Socar Dağıtım ile 06/02/2020 tarihinde imzaladığı Hisse Satın Alma Sözleşmesi'nde alıcı tarafın değiştirilmesi amacı ile 08/09/2020 tarihinde imzalanan Tadil Protokolü neticesinde sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Naturel Doğal Gaz Yatırımları A.Ş.'nin ("Naturel Doğal Gaz") alıcı taraf haline gelmesi ile ilgili olarak, Rekabet Kurumuna hisse devir işlemine dair daha önce vermiş olduğu izin tahtında alıcının Naturel Doğal Gaz olarak değiştiği hususunda yapılan bildirim sonucunda, Rekabet Kurumu kontrol yapısı aynı kalan alıcı taraf değişikliği halinde de hisse devir işlemine izin verdiği bir önceki Kurul Kararının geçerli olacağına karar vermiştir. Alıcı taraf değişikliği ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") yapılan izin başvurusu ise EPDK incelemesindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877410BIST