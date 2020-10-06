***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2020 15:31
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2020, 08.09.2020, 20.07.2020, 06.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinin %95,5'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Naturelgaz"), Socar Turkey Petrol Enerji Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Socar Dağıtım") %100 hissedarı olduğu Socar Turkey Lng Satış A.Ş.'nin ("Socar LNG") hisselerinin tümünü Socar Dağıtım'dan satın almak amacıyla Socar Dağıtım ile 06/02/2020 tarihinde imzaladığı Hisse Satın Alma Sözleşmesi'nde alıcı tarafın değiştirilmesi amacı ile 08/09/2020 tarihinde imzalanan Tadil Protokolü uyarınca sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Naturel Doğal Gaz Yatırımları A.Ş.'nin ("Naturel Doğal Gaz") alıcı taraf haline gelmesi neticesinde Hisse Satın Alma Sözleşmesi kapsamında devralma işlemi ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") yeniden yapılan izin başvurusu olumlu karşılanmış ve EPDK tarafından işleme izin verilmiştir.
Hisse Satın Alma Sözleşmesi kapsamında hisse devir işlemi ile ilgili tüm resmi izinler böylelikle alınmış olup gerçekleştirilecek hisse devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna bilgi verilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878638
BIST
16:561.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,36
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
16:567,7806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0160
|Açılış
|: 7,7840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
16:569,1731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0242
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
16:56478,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,56
|Açılış
|: 478,31
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler16:54
|INVEO
|31,90
|35.658.373
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.593.705
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.737.278
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.624.691
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|820.474
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,22
|1.747.801.430
|% 0,56
|
|ODAS
|3,32
|1.355.904.075
|% 9,93
|
|SISE
|6,90
|1.151.675.283
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,49
|790.205.690
|% -0,29
|
|TURSG
|6,21
|749.488.586
|% 2,14
|
|ODAS
|3,32
|1.355.904.075
|% 9,93
|
|GARAN
|7,22
|1.747.801.430
|% 0,56
|
|ZOREN
|2,66
|604.371.579
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,49
|790.205.690
|% -0,29
|
|EKGYO
|1,78
|352.289.686
|% 0,56
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7755
|7,7805
|% 0,20
|
|Euro
|9,1675
|9,1760
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,0545
|10,1049
|% 0,05
|
|Frank
|8,4726
|8,5236
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0681
|2,0785
|% 0,21
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|1,58
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.158
|3.237
|15,66
|
|Yarım
|1.527
|1.566
|7,57
|
|Çeyrek
|766
|783
|3,79
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|1,40
|
Seans Raporu
16:54
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17:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 29 kaybederek (% -0.18 ) 1, 296
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17:05XU100
Endeks 1, 161 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 17, 094.00 milyon TL de
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17:03BNTAS
Yüzde 7.11 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 626, 365 adet işlem
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17:02KENT
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 314.90 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 005 adet işlem
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17:00XU100
Endeks 1, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 16, 958.00 milyon TL de