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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.10.2020 15:31
GÜNCEL HABERLER



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2020, 08.09.2020, 20.07.2020, 06.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermayesinin %95,5'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin  ("Naturelgaz"), Socar Turkey Petrol Enerji Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Socar Dağıtım") %100 hissedarı olduğu Socar Turkey Lng Satış A.Ş.'nin ("Socar LNG") hisselerinin tümünü Socar Dağıtım'dan satın almak amacıyla Socar Dağıtım ile 06/02/2020 tarihinde imzaladığı Hisse Satın Alma Sözleşmesi'nde alıcı tarafın değiştirilmesi amacı ile 08/09/2020 tarihinde imzalanan Tadil Protokolü uyarınca sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Naturel Doğal Gaz Yatırımları A.Ş.'nin ("Naturel Doğal Gaz") alıcı taraf haline gelmesi neticesinde Hisse Satın Alma Sözleşmesi kapsamında devralma işlemi ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") yeniden yapılan izin başvurusu olumlu karşılanmış ve EPDK tarafından işleme izin verilmiştir.
Hisse Satın Alma Sözleşmesi kapsamında hisse devir işlemi ile ilgili tüm resmi izinler böylelikle alınmış olup gerçekleştirilecek hisse devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna bilgi verilecektir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878638


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Tam 3.158 3.237 15,66  
Yarım 1.527 1.566 7,57  
Çeyrek 766 783 3,79  
Gümüş.Ons 24,09 24,13 -0,26  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 -0,01  
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