***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2020 14:45
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2019, 11.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
5 Temmuz 2019 ve 11 Mart 2020 tarihli Özel Durum Açıklamaları ile Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH"), kruvaziyer iş kolunda ortaya çıkan fırsatlar ışığında Grubun stratejik değerlendirmesini yaptığını, bu stratejik değerlendirmenin tüm paydaşlar için değer maximizasyonunun yollarını araştırma amaçlı olduğunu ve bu kapsamda GPH'in, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri'nin ("Port Akdeniz") satışı ile ilgili olarak potansiyel bir alıcı ile münhasıran görüşmelere başladığını kamuoyuna duyurmuştuk. Bu görüşmeler sonucunda GPH, Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals W.L.L. ("QTerminals") ile Port Akdeniz'in 140 milyon ABD Doları şirket değeri (Enterprise Value – EV) üzerinden satışına ilişkin bir Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi imzaladığını Şirketimize bildirmiştir. GPH'in bu satıştan elde edeceği nakit girişi, kapanış gününde Port Akdeniz'in net borç durumu ile satış işlemine ilişkin giderler ve vergilere göre fiyat ayarlamasına tabii tutularak kesinleşecek olup alıcı taraf toplam bedelin küçük bir bölümünü kapanış gününden 12 ay sonra ödeyecektir. GPH'in portföyündeki en büyük ticari liman konumunda olan Port Akdeniz'in imtiyaz / işletme süresi Ağustos 2028'e kadar devam etmektedir. Öte yandan GPH, Port of Adria-Karadağ'da mukim ticari limanını da aynı stratejik kararlar dolayısıyla, kruvaziyer odağını artırma stratejisi ile satma kararı aldığını ve bu amaçla ön görüşmeler yaptığını Şirketimize bildirmiştir. Port Akdeniz Türkiye'nin önde gelen ticari kargo ihracat limanı olup, daha çok Asya ve Ortadoğu pazarlarına yönelik olarak konteyner, genel ve dökme kargo alanlarında faaliyet göstermektedir. Satış işleminin tamamlanması ile GPH'in kruvaziyer odağı, stratejisi doğrultusunda iyice artacaktır. Kruvaziyer operasyonları Covid-19 krizinden önemli ölçüde etkilenmeye devam etse de kruvaziyer turizmi uzun vadede önemini korumaktadır. Kruvaziyer şirketlerinin 2021 için güçlü rezervasyonlar bildirmeye devam etmesi sektörün geri dönüşü açısından cesaret vericidir. Söz konusu satış işlemi birtakım ön şartların yanı sıra, Türkiye'de çeşitli kamu kuruluşlarının onayına tabii bulunmaktadır. Zamanlamaya yönelik kesin bir hükümde bulunmak mümkün olmamakla birlikte, finansal kapanışın 2020 yılının son çeyreğinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyuna duyurulmaya devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882834
BIST
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
18:057,8068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0591
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8028
18:059,2727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0271
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2646
18:05483,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,27
|Açılış
|: 483,51
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|11,00
|1.653.069
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|691.193
|% 10,00
|
|KARTN
|1.023,40
|1.860.541
|% 10,00
|
|UZERB
|48,42
|2.603.818
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,56
|11.764.474
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|5.472.193
|% -10,00
|
|VANGD
|9,91
|20.913.875
|% -9,99
|
|KLGYO
|14,77
|680.461.525
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|TKURU
|314,80
|15.350.836
|% -9,98
|
|GARAN
|7,53
|1.509.062.862
|% 0,80
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|SISE
|6,96
|1.116.979.878
|% -0,29
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 5,75
|
|TCELL
|16,60
|843.689.961
|% -2,58
|
|TSKB
|1,69
|769.829.433
|% 9,74
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 5,75
|
|SKBNK
|1,97
|554.220.151
|% -3,43
|
|YKBNK
|2,38
|595.532.966
|% 0,00
|
|ODAS
|3,42
|841.533.299
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8048
|7,8068
|% -0,75
|
|Euro
|9,2647
|9,2727
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,2416
|10,2930
|% 0,89
|
|Frank
|8,6085
|8,6604
|% -0,29
|
|Riyal
|2,0772
|2,0876
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|19,88
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,07
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-1,25
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
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17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
-
17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
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17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem