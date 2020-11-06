***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2020 09:55
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2019, 11.03.2020, 21.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH"), Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Port Akdeniz") satışı ile ilgili olarak Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals W.L.L. ("QTerminals") ile bir Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi imzaladığını 21.10.2020 tarihinde kamuoyuna duyurmuştuk. Bu kapsamda QTerminals, Rekabet Kurumu onayı için Rekabet Kurumu'na başvuru yaptığını Grubumuza bildirmiştir. Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi vermeye devam edeceğiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886511
BIST
10:041.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.183
En Düşük
1.178
10:048,4479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0319
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4631
En Düşük
8,4044
10:0410,0029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0386
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0121
En Düşük
9,9273
10:04527,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,12
|Açılış
|: 527,43
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
528,23
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler10:04
|BLCYT
|7,26
|3.753.427
|% 10,00
|
|MARKA
|4,62
|1.321.819
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|153.784
|% -9,86
|
|KLGYO
|13,20
|9.761.849
|% 8,64
|
|ODAS
|3,54
|7.771.281
|% -1,39
|
|MERKO
|12,12
|7.217.496
|% 2,36
|
|KONTR
|20,00
|6.243.160
|% 2,83
|
|GARAN
|6,94
|6.001.039
|% -0,29
|
|ALBRK
|1,72
|5.163.473
|% 1,18
|
|ODAS
|3,54
|7.771.281
|% -1,39
|
|SKBNK
|1,83
|3.464.395
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,78
|3.254.696
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,60
|3.991.541
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4450
|8,4479
|% 0,38
|
|Euro
|9,9926
|10,0029
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,0600
|11,1155
|% 0,28
|
|Frank
|9,3195
|9,3757
|% 0,57
|
|Riyal
|2,2462
|2,2575
|% 0,41
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-7,61
|
|Altın Gr.
|527
|527
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,03
|40,03
|-0,90
|