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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.11.2020 09:55
GÜNCEL HABERLER



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2019, 11.03.2020, 21.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH"), Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Port Akdeniz") satışı ile ilgili olarak Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals W.L.L. ("QTerminals") ile bir Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi imzaladığını 21.10.2020 tarihinde kamuoyuna duyurmuştuk. Bu kapsamda QTerminals, Rekabet Kurumu onayı için Rekabet Kurumu'na başvuru yaptığını Grubumuza bildirmiştir.  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi vermeye devam edeceğiz. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886511


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BLCYT 7,26 3.753.427 % 10,00  
MARKA 4,62 1.321.819 % 10,00  
AVHOL 6,08 1.247.932 % 9,95  
RODRG 11,18 1.223.047 % 9,93  
BALAT 10,08 601.554 % 9,92  
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10:04 Alış Satış %  
Dolar 8,4450 8,4479 % 0,38  
Euro 9,9926 10,0029 % 0,39  
Sterlin 11,0600 11,1155 % 0,28  
Frank 9,3195 9,3757 % 0,57  
Riyal 2,2462 2,2575 % 0,41  
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10:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.941 1.942 -7,61  
Altın Gr. 527 527 -0,69  
Cumhuriyet 3.474 3.526 38,00  
Tam 3.459 3.546 38,34  
Yarım 1.672 1.715 18,55  
Çeyrek 838 858 9,27  
Gümüş.Ons 25,10 25,14 -0,25  
Gümüş Gr. 6,81 6,82 -0,05  
B. Petrol 40,03 40,03 -0,90  
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