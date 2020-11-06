***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2019, 11.03.2020, 21.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH"), Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Port Akdeniz") satışı ile ilgili olarak Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals W.L.L. ("QTerminals") ile bir Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi imzaladığını 21.10.2020 tarihinde kamuoyuna duyurmuştuk. Bu kapsamda QTerminals, Rekabet Kurumu onayı için Rekabet Kurumu'na başvuru yaptığını Grubumuza bildirmiştir. Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi vermeye devam edeceğiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886511BIST