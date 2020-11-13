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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.11.2020 18:53
GÜNCEL HABERLER



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), ortağı Balearia Group'un ("Balearia") Valencia Limanı'nın kruvaziyer liman ve feribot operasyonlarına ilişkin 35 yıl süre ile (15 yıl ilave uzatma hakkı ile) işletilmesine yönelik bir imtiyaz sözleşmesine hak kazandığını Şirketimize bildirmiştir. İmtiyaz sözleşmesi uyarınca GPH, imtiyaz süresi boyunca Valencia Kruvaziyer Limanı'nı işletecektir. Tüm taraflar söz konusu anlaşmayı tamamlamak için birlikte çalışacak olup, zamanlamaya ve nihai koşulların sağlanacağına yönelik kesin bir hükümde bulunmak mümkün olmamakla birlikte, imtiyaz haklarının kullanılmaya başlanmasının 2021'in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
İmtiyaz sözleşmesi uyarınca Balearia, liman altyapısına iki yeni son teknoloji akıllı terminalin yanı sıra feribot iskeleleri, otopark ve ticari alanlara yönelik 37 milyon ABD Doları'na kadar yatırım yapmayı planlamaktadır. Planlanan iki yıllık yatırım aşaması, imtiyaz haklarının kullanılmaya başlanmasının hedeflendiği 2021'in ilk çeyreğinde başlaması öngörülmektedir. Yeni terminallerde, elektrik ihtiyacının tamamını kendi yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş, rüzgar, yenilenebilir hidrojen ve biyoyakıt) üreterek yolcu taşımacılığı alanında sürdürülebilirlik için yeni bir kriter oluşturması, ayrıca tüm atıkların geri dönüştürülmesi hedeflenmektedir.
Valenciya Kruvaziyer Limanı 2019 yılında 203 kruvaziyer seferi ile yaklaşık 435.00 kruvaziyer yolcusu ağırlamıştur. Covid-19 öncesi 2020 yılında 500.000'den fazla kruvaziyer yolcu öngörülmekteydi.
Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888527


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