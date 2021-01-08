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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.01.2021 12:46



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Dolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc, %100 bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("GLİ") 250.000.000 ABD Doları tutarlı yurtdışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli tahvillerinin (Eurobond) refinansmanı kapsamında daha önce kamuoyuna açıklanmış olan Antalya Limanı satışının tamamlanması durumunda elde edilecek fonların kullanımını da içeren bir teklif açıkladığını ve bu adım ile Şirketin mevcut brüt borç tutarının azaltılması ve vade yapısının uzatılmasının hedeflendiğini Şirketimize bildirmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898225


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