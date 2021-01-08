***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2021 12:46
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc, %100 bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("GLİ") 250.000.000 ABD Doları tutarlı yurtdışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli tahvillerinin (Eurobond) refinansmanı kapsamında daha önce kamuoyuna açıklanmış olan Antalya Limanı satışının tamamlanması durumunda elde edilecek fonların kullanımını da içeren bir teklif açıkladığını ve bu adım ile Şirketin mevcut brüt borç tutarının azaltılması ve vade yapısının uzatılmasının hedeflendiğini Şirketimize bildirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898225
BIST
12:361.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:367,3794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0313
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:369,0279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:36449,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,79
|Açılış
|: 449,22
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:34
|INVEO
|58,30
|50.368.410
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|93.174.729
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.580.663
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|462,80
|285.220.304
|% -4,66
|
|EKGYO
|2,51
|1.218.343.979
|% -3,46
|
|SISE
|7,46
|919.662.833
|% 1,08
|
|THYAO
|12,88
|887.125.669
|% 1,58
|
|OTKAR
|418,80
|738.982.421
|% -2,81
|
|KRDMD
|6,18
|629.875.058
|% 4,22
|
|EKGYO
|2,51
|1.218.343.979
|% -3,46
|
|SISE
|7,46
|919.662.833
|% 1,08
|
|PETKM
|5,26
|604.386.781
|% 0,19
|
|KRDMD
|6,18
|629.875.058
|% 4,22
|
|SKBNK
|1,57
|159.283.225
|% 1,29
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3740
|7,3796
|% 0,43
|
|Euro
|9,0236
|9,0336
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,0169
|10,0671
|% 0,83
|
|Frank
|8,3047
|8,3547
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9648
|1,9747
|% 0,66
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-25,96
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.963
|3.040
|-16,79
|
|Yarım
|1.432
|1.471
|-8,12
|
|Çeyrek
|718
|735
|-4,06
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,44
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|0,35
|