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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.01.2021 09:54



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2019, 11.03.2020, 21.10.2020, 06.11.2020, 07.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

7 Aralık 2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH"), Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Port Akdeniz") satışı ile ilgili olarak Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals W.L.L. ("QTerminals") ile 21.10.2020 tarihinde imzaladığı Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi kapsamında, QTerminals'ın Rekabet Kurumu onayı başvurusunun Rekabet Kurumu tarafından onaylandığını duyurmuştuk.  GPH, söz konusu satış işlemi ile ilgili bütün ön şartların yerine getirildiğini, gerekli yasal onayların alındığını ve bunun sonucunda Port Akdeniz'in QTerminals'e, daha önceden kamuya duyurulmuş olan 1.033.158.000 TL (140 milyon ABD Doları) şirket değeri (Enterprise Value-EV) üzerinden satışının 25.01.2021 tarihinde tamamlandığını Şirketimize bildirmiştir.  Port Akdeniz'in net borç durumu ve borç benzeri kalemlere göre yapılan ayarlamalar sonucu satış bedeli 849.837.111 TL olarak gerçekleşmiştir. QTerminals toplam bedelin 764.853.400 TL'lik kısmını peşin olarak ödemiş olup, bakiye 84.983.711 TL'lik kısmını (ödeme günündeki TCMB döviz ABD Doları alış kuruna tabii tutularak kesinleşecek olan) 2021 yılının son çeyreğinde ödeyecektir. QTerminals'in 2021'in son çeyreğinde yapacağı söz konusu ödeme ile satış bedelinin tamamının elde edilmesinin ardından, GPH satış işlemine ilişkin giderleri ödeyecektir.  Satış işlemine ilişkin olarak yukarıda verilen TL değerleri, 25 Ocak 2021 tarihli TCMB döviz ABD Doları alış kuru olan 7,3797 üzerinden hesaplanmıştır. Port Akdeniz'in satış işleminin tamamlanması ile GPH'in kruvaziyer odağı, stratejisi doğrultusunda iyice artmıştır. Kruvaziyer operasyonları Covid-19 krizinden önemli ölçüde etkilenmeye devam etse de kruvaziyer turizmi uzun vadede önemini korumaktadır. Kruvaziyer şirketlerinin 2021 için güçlü rezervasyonlar bildirmeye devam etmesi sektörün geri dönüşü açısından cesaret vericidir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904322


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MAALT 254,20 40.517.334 % 10,00  
VAKFN 8,26 25.266.378 % 9,99  
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Yarım 1.404 1.441 -8,26  
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