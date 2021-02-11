***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2021 11:30
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %95,5 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Naturelgaz"), Türkiye genelinde ekonomik ve çevreci bir yakıt olan Oto CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) istasyonları kurarak Oto CNG pazarının geliştirilmesi için Petrol Ofisi ile işbirliği yapmak üzere anlaşmış olduklarını Şirketimize bildirmiştir. Bu kapsamda, taraflar bir araya gelerek Petrol Ofisi'ne veya bayilerine ait istasyonlarda, yatırımı, tüm ruhsat ve lisansları Naturelgaz'a ait olan Oto CNG istasyonları kurarak istasyon sayısının arttırılması ve elde edilecek olan gelirin paylaşımı konusunda mutabakata varmışlardır. Naturelgaz'ın Türkiye genelinde kritik lojistik rotalarda kurulu olan 9 aktif Oto CNG istasyonu bulunmaktadır. Bu anlaşma ile birlikte taraflar iki sene içerisinde 12 yeni Oto CNG istasyonu kurmayı hedeflemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909043
BIST
14:201.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,48
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
14:207,0445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0133
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0361
14:208,5586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5457
14:20417,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,74
|Açılış
|: 417,19
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler14:20
|IDEAS
|29,92
|13.570.567
|% 10,00
|
|NIBAS
|31,06
|30.109.446
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|15.719.678
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|MAALT
|285,70
|4.962.120
|% 9,97
|
|UTPYA
|36,90
|50.751.386
|% -10,00
|
|TGSAS
|32,26
|29.377.360
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|TACTR
|32,00
|4.396.867
|% -6,21
|
|KOZAL
|137,30
|823.447.046
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,61
|763.234.818
|% -0,76
|
|SASA
|31,04
|701.728.203
|% 3,60
|
|PETKM
|5,19
|673.290.897
|% 1,37
|
|DOHOL
|3,57
|504.771.368
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,61
|763.234.818
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,57
|504.771.368
|% 1,71
|
|PETKM
|5,19
|673.290.897
|% 1,37
|
|MAKTK
|4,26
|316.158.371
|% 6,23
|
|KARSN
|5,01
|358.507.612
|% 4,16
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0424
|7,0445
|% -0,19
|
|Euro
|8,5535
|8,5586
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,7082
|9,7569
|% -0,21
|
|Frank
|7,8792
|7,9267
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8725
|1,8819
|% -0,16
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-1,75
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.775
|2.817
|-15,00
|
|Tam
|2.762
|2.832
|-13,54
|
|Yarım
|1.335
|1.370
|-6,55
|
|Çeyrek
|670
|685
|-3,27
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,13
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,02
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,35
|