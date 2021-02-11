***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %95,5 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Naturelgaz"), Türkiye genelinde ekonomik ve çevreci bir yakıt olan Oto CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) istasyonları kurarak Oto CNG pazarının geliştirilmesi için Petrol Ofisi ile işbirliği yapmak üzere anlaşmış olduklarını Şirketimize bildirmiştir. Bu kapsamda, taraflar bir araya gelerek Petrol Ofisi'ne veya bayilerine ait istasyonlarda, yatırımı, tüm ruhsat ve lisansları Naturelgaz'a ait olan Oto CNG istasyonları kurarak istasyon sayısının arttırılması ve elde edilecek olan gelirin paylaşımı konusunda mutabakata varmışlardır. Naturelgaz'ın Türkiye genelinde kritik lojistik rotalarda kurulu olan 9 aktif Oto CNG istasyonu bulunmaktadır. Bu anlaşma ile birlikte taraflar iki sene içerisinde 12 yeni Oto CNG istasyonu kurmayı hedeflemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909043BIST