***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.02.2021, 30.10.2020, 14.08.2020, 13.08.2020, 11.08.2020, 13.05.2020, 24.03.2020, 21.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce, Şirketimizin, %95,497 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Naturelgaz") halka arz onayı için başvuru gerçekleştirdiği kamuya duyurulmuştu. Naturelgaz'ın halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 2021/14 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmıştır. Bu kapsamda halka arz hem sermaye artışı hem de ortak satışı suretiyle gerçekleştirilecek olup Naturelgaz'ın çıkarılmış sermayesinin 100.018.594 Türk Lirası'ndan toplam 14.981.406 Türk Lirası kadar artırılarak 115.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle ihraç edilecek olan toplam 14.981.406 Türk Lirası nominal değerli 14.981.406 adet pay ve Naturelgaz'da Şirketimizin sahip olduğu 16.146.097,32 TL ve Kanat EMİROĞLU'nun sahip olduğu 236.133,68 TL nominal değerli olmak üzere mevcut pay sahiplerine ait toplam 16.382.231 adet paylar halka arz edilecektir. Fazla talep gelmesi halinde Şirketimizin Naturelgaz'da sahip olduğu 3.136.363 TL nominal değerli 3.136.363 adet payın ek satışı gerçekleştirilebilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919413BIST