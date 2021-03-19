***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2021 17:51
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2021, 30.10.2020, 14.08.2020, 13.08.2020, 11.08.2020, 13.05.2020, 24.03.2020, 21.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce, Şirketimizin, %95,497 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Naturelgaz") halka arz onayı için başvuru gerçekleştirdiği kamuya duyurulmuştu. Naturelgaz'ın halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 2021/14 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmıştır. Bu kapsamda halka arz hem sermaye artışı hem de ortak satışı suretiyle gerçekleştirilecek olup Naturelgaz'ın çıkarılmış sermayesinin 100.018.594 Türk Lirası'ndan toplam 14.981.406 Türk Lirası kadar artırılarak 115.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle ihraç edilecek olan toplam 14.981.406 Türk Lirası nominal değerli 14.981.406 adet pay ve Naturelgaz'da Şirketimizin sahip olduğu 16.146.097,32 TL ve Kanat EMİROĞLU'nun sahip olduğu 236.133,68 TL nominal değerli olmak üzere mevcut pay sahiplerine ait toplam 16.382.231 adet paylar halka arz edilecektir. Fazla talep gelmesi halinde Şirketimizin Naturelgaz'da sahip olduğu 3.136.363 TL nominal değerli 3.136.363 adet payın ek satışı gerçekleştirilebilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919413
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.511
18:057,2079
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -0,1147
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2060
18:058,5906
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -0,1478
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,5841
18:05404,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -4,40
|Açılış
|: 404,35
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
402,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|18,70
|1.130.771
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|11.009.497
|% 9,99
|
|ISKPL
|41,94
|120.214.113
|% 9,96
|
|TRILC
|28,48
|57.926.896
|% 9,96
|
|BLCYT
|12,60
|140.037.602
|% 9,95
|
|DOKTA
|36,66
|11.888.564
|% -9,97
|
|CLEBI
|302,00
|524.715.596
|% -8,48
|
|YESIL
|105,30
|107.375.778
|% -7,95
|
|SANKO
|13,29
|143.250.217
|% -7,64
|
|DENGE
|6,95
|2.149.658
|% -7,33
|
|FROTO
|228,40
|2.558.117.763
|% 7,74
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|THYAO
|13,79
|1.531.787.835
|% -1,08
|
|GARAN
|8,86
|1.235.533.828
|% -1,99
|
|VESTL
|31,64
|1.160.606.949
|% 8,50
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,10
|573.716.507
|% -3,23
|
|SKBNK
|1,30
|349.067.155
|% -2,99
|
|TSKB
|1,63
|315.696.370
|% -4,12
|
|ODAS
|3,76
|670.339.046
|% -6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2043
|7,2079
|% -1,57
|
|Euro
|8,5813
|8,5906
|% -1,69
|
|Sterlin
|9,9990
|10,0492
|% -1,65
|
|Frank
|7,7441
|7,7907
|% -1,50
|
|Riyal
|1,9214
|1,9310
|% -1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|4,56
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-4,50
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.756
|-24,14
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,68
|
|Çeyrek
|651
|667
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,38
|64,38
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ERBOS
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 65.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 490, 172 adet işlem
-
17:58SANKO
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 386, 080 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 5 kaybederek (% -2.18 ) 1, 590
-
17:57XU100
Endeks 1, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 53 altında . İşlem hacmi 22, 772.00 milyon TL de
-
17:57YYAPI
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 428, 184 adet işlem