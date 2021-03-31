***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2021 21:43
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2021, 05.02.2021, 30.10.2020, 14.08.2020, 13.08.2020, 11.08.2020, 13.05.2020, 24.03.2020, 21.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce, Şirketimizin, %95,497 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Naturelgaz") halka arz onayı için başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.03.2021 tarihinde onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda halka arz hem sermaye artışı hem de ortak satışı suretiyle gerçekleştirilmiş olup Naturelgaz'ın çıkarılmış sermayesinin 100.018.594 Türk Lirası'ndan toplam 14.981.406 Türk Lirası kadar artırılarak 115.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle ihraç edilen olan toplam 14.981.406 Türk Lirası nominal değerli 14.981.406 adet pay ve Naturelgaz'da Şirketimizin sahip olduğu 3.136.363 adet payın ek satışı dahil 19.282.460,3- TL pay ile Kanat EMİROĞLU'nun sahip olduğu 236.133,68 TL nominal değerli olmak üzere mevcut pay sahiplerine ait toplam 19.518.594 adet payın halka arzı işlemi bugün tamamlanmıştır. İzahnamede belirtilen Aksel Goldenberg'in Naturelgaz'da sahip olduğu 4.267.450,83 adet hissesinin tamamının şirketimize devri işlemi de bugün tamamlanmış olup şirketimiz Naturelgaz'ın %70 oranında hissedarı haline gelmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922459
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.390
18:058,2513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0720
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2164
18:059,7276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0467
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,6799
18:05452,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,27
|Açılış
|: 452,60
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|29,04
|64.070.633
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.732.327
|% 10,00
|
|YAPRK
|107,80
|3.419.646
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.317.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.749.765
|% 10,00
|
|BRKO
|1,44
|3.394.181
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|NTHOL
|4,48
|134.206.858
|% -9,13
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|MMCAS
|5,30
|71.923
|% -7,02
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SASA
|45,12
|2.115.273.765
|% 1,48
|
|KOZAL
|119,00
|1.186.535.100
|% 3,30
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|FROTO
|193,30
|721.153.318
|% -2,23
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SKBNK
|1,19
|202.422.326
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,91
|274.540.744
|% -1,04
|
|PETKM
|5,75
|668.505.590
|% -0,17
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2483
|8,2513
|% -0,87
|
|Euro
|9,6922
|9,7276
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,3369
|11,3937
|% -0,67
|
|Frank
|8,6900
|8,7423
|% -1,33
|
|Riyal
|2,1928
|2,2038
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|22,51
|
|Altın Gr.
|453
|453
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,44
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,05
|
|B. Petrol
|62,84
|62,84
|-1,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRVGD
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 921, 598 adet işlem
-
17:58KRTEK
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 034, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, MGROS, BIMAS
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EREGL, KOZAA
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 01 kaybederek (% -0.08 ) 1, 203