***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2021, 05.02.2021, 30.10.2020, 14.08.2020, 13.08.2020, 11.08.2020, 13.05.2020, 24.03.2020, 21.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce, Şirketimizin, %95,497 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Naturelgaz") halka arz onayı için başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.03.2021 tarihinde onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda halka arz hem sermaye artışı hem de ortak satışı suretiyle gerçekleştirilmiş olup Naturelgaz'ın çıkarılmış sermayesinin 100.018.594 Türk Lirası'ndan toplam 14.981.406 Türk Lirası kadar artırılarak 115.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle ihraç edilen olan toplam 14.981.406 Türk Lirası nominal değerli 14.981.406 adet pay ve Naturelgaz'da Şirketimizin sahip olduğu 3.136.363 adet payın ek satışı dahil 19.282.460,3- TL pay ile Kanat EMİROĞLU'nun sahip olduğu 236.133,68 TL nominal değerli olmak üzere mevcut pay sahiplerine ait toplam 19.518.594 adet payın halka arzı işlemi bugün tamamlanmıştır. İzahnamede belirtilen Aksel Goldenberg'in Naturelgaz'da sahip olduğu 4.267.450,83 adet hissesinin tamamının şirketimize devri işlemi de bugün tamamlanmış olup şirketimiz Naturelgaz'ın %70 oranında hissedarı haline gelmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922459BIST