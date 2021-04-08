***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021, 09.02.2021, 18.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc (GPH), 18 Şubat 2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen, İngiliz hukukuna göre yapılması planlanan işlemleri durdurdugunu ve yerine alternatif olarak planlanmış yeni refinansman sürecini uygulamaya koyduğunu bu kapsamda Kasım 2021 vadeli 250 milyon dolarlık Eurobond'un refinansmanını "Artırma Süreci" ("Dutch Auction") ile devam ettirme kararı aldığını şirketimize bildirmiştir. GPH, daha önce Eurobond'un refinansmanı kapsamında süre uzatım çalışmalarına başlamış olmakla birlikte, mevcut piyasa şartlarının tekrar değerlendirilmesi sonucu alternatifler arasında yer alan Artırma Süreci (Dutch Auction) ile refinansmana devam edecek olup, bu kapsamda teklif toplamaya başlayacaktır. Artırma usulü ile alım 7 Nisan – 13 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olup, Port Akdeniz satışından elde edilen gelirin bir bölümü ile Eurobond'un önemli bir kısmının makul piyasa şartlarından geri alınması planlanmaktadır. Ayrıca, Eurobond bakiyesinin vadesinden önce itfa edilmesi amacıyla ekstra likidite sağlamaya yönelik görüşmelerde de son aşamaya gelinmiştir. Artırma Süreci ile ilgili detaylı bilgiye GPH'in web sitesi üzerinden ulaşılabilir. https://www.globalportsholding.com/gli-eurobond-financing-register.php. Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924828BIST