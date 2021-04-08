***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2021 12:29
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021, 09.02.2021, 18.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc (GPH), 18 Şubat 2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen, İngiliz hukukuna göre yapılması planlanan işlemleri durdurdugunu ve yerine alternatif olarak planlanmış yeni refinansman sürecini uygulamaya koyduğunu bu kapsamda Kasım 2021 vadeli 250 milyon dolarlık Eurobond'un refinansmanını "Artırma Süreci" ("Dutch Auction") ile devam ettirme kararı aldığını şirketimize bildirmiştir. GPH, daha önce Eurobond'un refinansmanı kapsamında süre uzatım çalışmalarına başlamış olmakla birlikte, mevcut piyasa şartlarının tekrar değerlendirilmesi sonucu alternatifler arasında yer alan Artırma Süreci (Dutch Auction) ile refinansmana devam edecek olup, bu kapsamda teklif toplamaya başlayacaktır. Artırma usulü ile alım 7 Nisan – 13 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olup, Port Akdeniz satışından elde edilen gelirin bir bölümü ile Eurobond'un önemli bir kısmının makul piyasa şartlarından geri alınması planlanmaktadır. Ayrıca, Eurobond bakiyesinin vadesinden önce itfa edilmesi amacıyla ekstra likidite sağlamaya yönelik görüşmelerde de son aşamaya gelinmiştir. Artırma Süreci ile ilgili detaylı bilgiye GPH'in web sitesi üzerinden ulaşılabilir. https://www.globalportsholding.com/gli-eurobond-financing-register.php. Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924828
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -23,31
|Açılış
|: 1.415
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|Önceki Kapanış
|: 1.417
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1.415
En Düşük
1.374
18:058,1696
En Yüksek
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|: 0,46%
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|Açılış
|: 8,1550
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|Önceki Kapanış
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8,1960
En Düşük
8,1219
18:059,7228
En Yüksek
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|: 0,06%
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|Açılış
|: 9,6900
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|Önceki Kapanış
|: 9,6800
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9,7486
En Düşük
9,6635
18:05458,15
En Yüksek
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|: -0,24%
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|Açılış
|: 458,15
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|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|14,52
|347.769
|% 10,00
|
|MTRKS
|40,98
|645.804
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|44.332.815
|% 9,98
|
|TKURU
|304,40
|10.323.774
|% 9,97
|
|KRONT
|67,50
|90.990.109
|% 9,93
|
|VAKKO
|13,32
|39.803.095
|% -10,00
|
|SONME
|45,00
|1.412.744
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.000,00
|405.000
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|5.076.037
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|27.667.504
|% -9,95
|
|EREGL
|16,31
|1.441.415.734
|% 2,97
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|KRDMD
|7,34
|1.015.131.426
|% -1,21
|
|BJKAS
|11,18
|982.949.211
|% 9,93
|
|KOZAL
|115,60
|759.691.823
|% -2,03
|
|EKGYO
|1,88
|516.897.409
|% -2,59
|
|TSKB
|1,35
|330.322.730
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|644.739.378
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,10
|391.489.591
|% -3,67
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1616
|8,1696
|% 0,46
|
|Euro
|9,7135
|9,7228
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,1766
|11,2326
|% 0,32
|
|Frank
|8,7926
|8,8456
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1710
|2,1818
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-11,01
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|-0,07
|
Seans Raporu
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-
17:59SKTAS
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 283 adet işlem
-
17:58GARFA
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 992 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 75 kaybederek (% -1.36 ) 1, 432
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17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, GARAN, BJKAS
-
17:57XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 71 altında . İşlem hacmi 17, 434.00 milyon TL de