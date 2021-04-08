Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.04.2021 12:29



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021, 09.02.2021, 18.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Dolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc (GPH), 18 Şubat 2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen, İngiliz hukukuna göre yapılması planlanan işlemleri durdurdugunu ve  yerine alternatif olarak planlanmış yeni refinansman sürecini uygulamaya koyduğunu bu kapsamda Kasım 2021 vadeli 250 milyon dolarlık Eurobond'un refinansmanını "Artırma Süreci" ("Dutch Auction") ile devam ettirme kararı aldığını şirketimize bildirmiştir.   GPH, daha önce Eurobond'un refinansmanı kapsamında süre uzatım çalışmalarına başlamış olmakla birlikte, mevcut piyasa şartlarının tekrar değerlendirilmesi sonucu alternatifler arasında yer alan Artırma Süreci (Dutch Auction) ile refinansmana devam edecek olup, bu kapsamda teklif toplamaya başlayacaktır. Artırma usulü ile alım 7 Nisan – 13 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olup, Port Akdeniz satışından elde edilen gelirin bir bölümü ile Eurobond'un önemli bir kısmının makul piyasa şartlarından geri alınması planlanmaktadır. Ayrıca, Eurobond bakiyesinin vadesinden önce itfa edilmesi amacıyla ekstra likidite sağlamaya yönelik görüşmelerde de son aşamaya gelinmiştir. Artırma Süreci ile ilgili detaylı bilgiye GPH'in web sitesi üzerinden ulaşılabilir.  https://www.globalportsholding.com/gli-eurobond-financing-register.php.   Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924828


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.393
Değişim :  -1,65% |  -23,31
Açılış :  1.415  
Önceki Kapanış :  1.417  
En Yüksek
1.415 En Düşük
1.374
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 14,52 347.769 % 10,00  
MTRKS 40,98 645.804 % 9,98  
NTGAZ 16,53 44.332.815 % 9,98  
TKURU 304,40 10.323.774 % 9,97  
KRONT 67,50 90.990.109 % 9,93  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1616 8,1696 % 0,46  
Euro 9,7135 9,7228 % 0,06  
Sterlin 11,1766 11,2326 % 0,32  
Frank 8,7926 8,8456 % 0,28  
Riyal 2,1710 2,1818 % 0,38  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.745 1.745 -11,01  
Altın Gr. 458 458 -0,86  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,23 25,26 -0,21  
Gümüş Gr. 6,63 6,64 -0,02  
B. Petrol 63,13 63,13 -0,07  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru