***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2021 09:31
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021, 09.02.2021, 18.02.2021, 08.04.2021, 22.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc (GPH), yabancı bir stratejik yatırımcı ile beş yıllık bir kredi anlaşması imzaladığını Şirketimize bildirmiştir. Söz konusu anlaşma birtakım ön şartların yerine getirilmesine bağlıdır. Zamanlamaya ilişkin kesin bir beyanda bulunmak mümkün olmamakla birlikte, işlemin Haziran 2021'in bitiminden önce tamamlanması beklenmektedir. GPH, bu işlem kapsamında kreditöre teminat olarak varant ihraç etmeyi planlamaktadır. Söz konusu kaynak, GPH'in bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin yurt dışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli tahvillerinin (Eurobond) refinansmanında kullanılacaktır. Söz konusu anlaşma ayrıca GPH'in kruvaziyer odağını artırma stratejisini destekleyecek esnek finansman çözümleri potansiyeli sunmaktadır. Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936469
BIST
10:421.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,87
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.461
10:428,3471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0354
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3489
En Düşük
8,3073
10:4210,1872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0776
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1885
En Düşük
10,1023
10:42501,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,37
|Açılış
|: 501,30
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
501,99
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NTGAZ
|10,89
|9.500.044
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|1.342.743
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,84
|870.591
|% 9,65
|
|SNPAM
|17,66
|191.081
|% 9,21
|
|INVEO
|150,00
|61.131.896
|% 9,09
|
|IHGZT
|1,32
|6.239.689
|% -9,59
|
|YAPRK
|83,20
|26.061.293
|% -8,12
|
|DGGYO
|10,02
|372.994
|% -4,93
|
|IZTAR
|20,04
|3.182.921
|% -4,84
|
|TSPOR
|2,25
|37.694.236
|% -4,26
|
|SISE
|8,09
|518.416.242
|% 3,32
|
|GARAN
|8,07
|445.300.644
|% 1,38
|
|THYAO
|13,21
|194.540.578
|% -1,12
|
|KRDMD
|8,32
|160.857.705
|% 1,96
|
|VAKFN
|12,31
|138.058.398
|% -1,28
|
|SISE
|8,09
|518.416.242
|% 3,32
|
|GARAN
|8,07
|445.300.644
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,93
|74.928.129
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|79.107.793
|% 1,41
|
|AKBNK
|5,22
|130.510.747
|% 1,56
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3428
|8,3471
|% 0,43
|
|Euro
|10,1812
|10,1872
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,8046
|11,8638
|% 0,75
|
|Frank
|9,2484
|9,3041
|% 0,90
|
|Riyal
|2,2168
|2,2279
|% 0,32
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|3,20
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,86
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,51
|28,54
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,11
|
|B. Petrol
|70,13
|70,13
|0,67
|