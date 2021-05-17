***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021, 09.02.2021, 18.02.2021, 08.04.2021, 22.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc (GPH), yabancı bir stratejik yatırımcı ile beş yıllık bir kredi anlaşması imzaladığını Şirketimize bildirmiştir. Söz konusu anlaşma birtakım ön şartların yerine getirilmesine bağlıdır. Zamanlamaya ilişkin kesin bir beyanda bulunmak mümkün olmamakla birlikte, işlemin Haziran 2021'in bitiminden önce tamamlanması beklenmektedir. GPH, bu işlem kapsamında kreditöre teminat olarak varant ihraç etmeyi planlamaktadır. Söz konusu kaynak, GPH'in bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin yurt dışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli tahvillerinin (Eurobond) refinansmanında kullanılacaktır. Söz konusu anlaşma ayrıca GPH'in kruvaziyer odağını artırma stratejisini destekleyecek esnek finansman çözümleri potansiyeli sunmaktadır. Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936469BIST