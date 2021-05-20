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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.05.2021 18:58



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2019, 25.06.2020, 25.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Actus Portföy Yönetimi A.Ş. ile İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("İstanbul Portföy") birleşmesi sonucu Şirketimizin İstanbul Portföy'ün sermayesinde sahip olduğu pay oranının %26,6 olduğu ve Şirketimizin İstanbul Portföy'ün ilave %40 hissesini satın almak üzere bir satın alma opsiyonu bulunduğu 25.09.2020 tarihinde duyurulmuştur. Şirket Yönetim Kurulumuz İstanbul Portföy'ün ilave %40 hissesini satın almak üzere ilgili satın alma opsiyonunun kullanılmasına karar vermiştir. İlgili opsiyonun kullanılması ile gerçekleşecek hisse devri sonucunda Hasan Turgay OZANER, Tufan DERİNER ve Alpaslan ENSARİ'nin sahibi olduğu, İstanbul Portföy'ün sermayesinin %40'ına tekabül eden her biri 1,-TL, toplam 5.673.600,-TL nominal değerli 5.673.600 adet pay Şirketimize devrolacaktır.  Öngörülen hisse devri sonrası Şirketimiz, İstanbul Portföy'ün %66,6 hissedarı haline gelirken Hasan Turgay OZANER, Tufan DERİNER ve Alpaslan ENSARİ, İstanbul Portföy'de toplam %21,5 hisse oranı ile hissedar olarak kalmaya devam edeceklerdir.  Öngörülen hisse devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabi olup gerekli izin alındıktan sonra tamamlanacaktır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937062


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 31,28 560.009.856 % 9,99  
JANTS 87,85 349.097.457 % 9,95  
SONME 35,14 3.975.885 % 9,95  
SKTAS 4,76 19.737.517 % 9,93  
ISBIR 9.400,20 29.703.971 % 9,91  
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Riyal 2,2262 2,2373 % -0,46  
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Altın Ons 1.878 1.879 9,03  
Altın Gr. 506 506 0,68  
Cumhuriyet 3.335 3.386 22,00  
Tam 3.323 3.409 1,23  
Yarım 1.606 1.649 0,59  
Çeyrek 806 825 0,30  
Gümüş.Ons 27,86 27,88 0,13  
Gümüş Gr. 7,51 7,52 0,02  
B. Petrol 66,39 66,39 -0,26  
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