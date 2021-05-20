***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2021 18:58
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2019, 25.06.2020, 25.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Actus Portföy Yönetimi A.Ş. ile İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("İstanbul Portföy") birleşmesi sonucu Şirketimizin İstanbul Portföy'ün sermayesinde sahip olduğu pay oranının %26,6 olduğu ve Şirketimizin İstanbul Portföy'ün ilave %40 hissesini satın almak üzere bir satın alma opsiyonu bulunduğu 25.09.2020 tarihinde duyurulmuştur. Şirket Yönetim Kurulumuz İstanbul Portföy'ün ilave %40 hissesini satın almak üzere ilgili satın alma opsiyonunun kullanılmasına karar vermiştir. İlgili opsiyonun kullanılması ile gerçekleşecek hisse devri sonucunda Hasan Turgay OZANER, Tufan DERİNER ve Alpaslan ENSARİ'nin sahibi olduğu, İstanbul Portföy'ün sermayesinin %40'ına tekabül eden her biri 1,-TL, toplam 5.673.600,-TL nominal değerli 5.673.600 adet pay Şirketimize devrolacaktır. Öngörülen hisse devri sonrası Şirketimiz, İstanbul Portföy'ün %66,6 hissedarı haline gelirken Hasan Turgay OZANER, Tufan DERİNER ve Alpaslan ENSARİ, İstanbul Portföy'de toplam %21,5 hisse oranı ile hissedar olarak kalmaya devam edeceklerdir. Öngörülen hisse devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabi olup gerekli izin alındıktan sonra tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937062
BIST
18:051.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,75
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
18:058,3910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0215
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3494
18:0510,2647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0161
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2708
En Düşük
10,2024
18:05506,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,19
|Açılış
|: 506,90
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
501,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,28
|560.009.856
|% 9,99
|
|JANTS
|87,85
|349.097.457
|% 9,95
|
|SONME
|35,14
|3.975.885
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,76
|19.737.517
|% 9,93
|
|ISBIR
|9.400,20
|29.703.971
|% 9,91
|
|MMCAS
|6,93
|366.690
|% -10,00
|
|BJKAS
|7,21
|533.535.029
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,56
|423.195
|% -9,86
|
|NTGAZ
|9,95
|69.629.491
|% -8,63
|
|METUR
|32,50
|65.620.899
|% -8,45
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|THYAO
|13,58
|1.531.538.784
|% 1,72
|
|KRDMD
|8,02
|769.490.997
|% -3,72
|
|EREGL
|18,57
|729.550.021
|% -4,03
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,19
|511.873.469
|% 1,86
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|EKGYO
|1,96
|323.890.347
|% 0,00
|
|KARSN
|4,61
|554.906.352
|% -1,28
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3840
|8,3908
|% -0,26
|
|Euro
|10,2544
|10,2656
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,8387
|11,8981
|% 0,01
|
|Frank
|9,2813
|9,3372
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2262
|2,2373
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|9,03
|
|Altın Gr.
|506
|506
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,86
|27,88
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,02
|
|B. Petrol
|66,39
|66,39
|-0,26
|