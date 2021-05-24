***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021, 09.02.2021, 18.02.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 17.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17 Mayıs 2021 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile dolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc'nin (GPH), yabancı bir stratejik yatırımcı ile beş yıllık bir kredi anlaşması imzaladığını, kapanış işleminin Haziran 2021'in bitiminden önce tamamlanmasının beklendiğini, bu işlem kapsamında GPH'in kreditöre teminat olarak varant ihraç etmeyi planladığını ve söz konusu kaynağın, GPH'in bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin yurt dışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli tahvillerinin (Eurobond) refinansmanında kullanılacağını kamuoyuna duyurmuştuk. GPH, söz konusu beş yıllık kredi anlaşmasını 50 milyar ABD Dolarını aşan portföy büyüklüğüne sahip uluslararası yatırım kuruluşu "Sixth Street" ile imzaladığını ve kredi tutarının 261 milyon ABD Dolarına kadar olduğunu Şirketimize bildirmiştir. Söz konusu anlaşma GPH'in bilançosunu güçlendirirken, kruvaziyer odağını artırma stratejisini de destekleyecek esnek finansman çözümleri potansiyeli sunmaktadır. Büyümelerinin her aşamasında şirketlere çözümler sağlayan Sixth Street, 9 farklı yatırım platformu üzerinde faaliyet göstermektedir. İki parçalı kredi anlaşmasının ilk kısmı beş yıl vadeli 186,3 milyon ABD Doları'ndan oluşmakta olup ikinci kısım kredi ise beş yıl vadeli ilave 75 milyon ABD Doları'na kadar büyüme kredisidir. Her iki kredi için de GPH'in bazı iştiraklerinin bir kısım hissesi teminat verilecektir. 186,3 milyon ABD Doları tutarındaki kredi, mevcut nakit kaynaklarla birlikte GPH'in bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin 14 Kasım 2021 vadeli Eurobond'unun vadesinden önce ve makul piyasa şartlarında itfası için (masraflar dâhil) kullanılacaktır. Büyüme stratejisine yönelik 75 milyon ABD Doları'na kadar olan kredinin ise Grubun kruvaziyer odağı doğrultusunda liman ağını genişletme stratejisi ile ilişkili olarak yeni yatırımlarda kullanılması planlanmaktadır. Kredi anlaşması uyarınca GPH, tamamı nakit faiz oranı "LIBOR+%5,25+ayni ödeme oranı (PIK rate)", ya da sadece ayni ödeme olması halinde "LIBOR+%8,5" faiz opsiyonlarından birini Aralık 2022'ye kadar seçme hakkına sahiptir. Söz konusu kredi anlaşmasına göre GPH, Sixth Street'e beher hisse bedeli nominal fiyattan olmak üzere, ihraç sonrası oluşacak sermayenin %9'una denk gelecek şekilde varant ihraç edecektir. 75 milyon ABD Doları'na kadar olan büyüme kredisi kullanıldığında GPH ilaveten, kullanılacak kredi miktarı ile ilişkili olarak, ihraç sonrası oluşacak sermayenin %3,75'lik bölümüne kadar varant ihraç edecektir. Kredinin tamamen geri ödenmesi veya sonlandırılması, GPH'in kottan çıkarılması, ya da yönetim değişikliği söz konusu olması durumunda varantlar kullanılabilecektir. Kredi anlaşması kapsamındaki varant ihracı, konunun 9 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek GPH Genel Kurulu'nda onaylanması koşuluna tabidir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937389BIST