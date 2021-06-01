***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021, 09.02.2021, 18.02.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 17.05.2021, 24.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc ("GPH"), 100% bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş'nin ("GLİ") yurt dışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli tahvillerini (bugün itibariyle 200,3 milyon ABD Doları Eurobond) 30 Haziran 2021 tarihinde nominal değer üzerinden, tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faiz de dahil olmak üzere itfa etme planını tahvil sahiplerine duyurduğunu Şirketimize bildirmiştir. Söz konusu itfa işlemi ve zamanlaması, detaylarını 24.05.2021'de duyurduğumuz kredi anlaşmasının finansal kapanışı şartına bağlıdır. Konuya ilişkin detaylara GPH'in web sitesinde yer alan GLİ Eurobond refinansman sayfasından ulaşılabilir. www.globalportsholding.com Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939253BIST