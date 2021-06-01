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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.06.2021 09:52



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021, 09.02.2021, 18.02.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 17.05.2021, 24.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Dolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc ("GPH"), 100% bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş'nin ("GLİ") yurt dışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli tahvillerini (bugün itibariyle 200,3 milyon ABD Doları Eurobond) 30 Haziran 2021 tarihinde nominal değer üzerinden, tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faiz de dahil olmak üzere itfa etme planını tahvil sahiplerine duyurduğunu Şirketimize bildirmiştir.  Söz konusu itfa işlemi ve zamanlaması, detaylarını 24.05.2021'de duyurduğumuz kredi anlaşmasının finansal kapanışı şartına bağlıdır. Konuya ilişkin detaylara GPH'in web sitesinde yer alan GLİ Eurobond refinansman sayfasından ulaşılabilir. www.globalportsholding.com Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939253


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EPLAS 27,60 2.286.379 % 9,96  
TRCAS 4,34 56.608.790 % 9,87  
YAYLA 3,85 56.840.170 % 8,45  
MZHLD 37,98 1.108.249 % 8,27  
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Riyal 2,2903 2,3018 % 1,13  
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Altın Ons 1.897 1.897 -3,41  
Altın Gr. 525 526 5,01  
Cumhuriyet 3.478 3.531 41,00  
Tam 3.460 3.547 37,51  
Yarım 1.672 1.716 18,14  
Çeyrek 839 858 9,07  
Gümüş.Ons 27,82 27,84 -0,07  
Gümüş Gr. 7,70 7,70 0,06  
B. Petrol 71,16 71,16 0,91  
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