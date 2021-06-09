***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021, 09.02.2021, 18.02.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 17.05.2021, 24.05.2021, 01.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24 Mayıs 2021 tarihinde detaylarını duyurmuş olduğumuz, dolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc'nin (GPH) kredi anlaşması kapsamında kreditöre teminat olarak varant ihracı bugün gerçekleşen GPH Genel Kurulu'nda toplantıya katılanların %99,95 oranında kabul oyu ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941542BIST