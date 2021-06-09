***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2021 19:34
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021, 09.02.2021, 18.02.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 17.05.2021, 24.05.2021, 01.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 Mayıs 2021 tarihinde detaylarını duyurmuş olduğumuz, dolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc'nin (GPH) kredi anlaşması kapsamında kreditöre teminat olarak varant ihracı bugün gerçekleşen GPH Genel Kurulu'nda toplantıya katılanların %99,95 oranında kabul oyu ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941542
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
18:058,5935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0117
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
18:0510,4688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0115
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
18:05522,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,28
|Açılış
|: 522,46
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|4,19
|24.520.443
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|90.498.902
|% 9,96
|
|MZHLD
|43,74
|2.605.834
|% 9,95
|
|SEKUR
|24,54
|6.887.060
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.900.744
|% 9,93
|
|UFUK
|14,51
|81.507
|% -8,22
|
|METUR
|7,01
|21.425.055
|% -6,53
|
|AVTUR
|3,16
|10.722.056
|% -6,23
|
|SANFM
|14,18
|4.742.993
|% -6,09
|
|TKURU
|194,50
|6.033.596
|% -6,08
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,72
|717.417.891
|% -0,39
|
|KOZAL
|125,50
|486.205.151
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,27
|429.482.881
|% 0,89
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GSDHO
|2,05
|240.532.368
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5897
|8,5935
|% -0,14
|
|Euro
|10,4632
|10,4688
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,0899
|12,1505
|% -0,44
|
|Frank
|9,5498
|9,6073
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2841
|2,2955
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-1,79
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,85
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,05
|
|B. Petrol
|71,99
|71,99
|-0,23
|