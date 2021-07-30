***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021, 09.02.2021, 18.02.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 17.05.2021, 24.05.2021, 01.06.2021, 09.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc'nin ("GPH"), 50 milyar ABD Dolarını aşan portföy büyüklüğüne sahip uluslararası yatırım kuruluşu Sixth Street ile beş yıllık 261,3 milyon ABD Dolarına kadar bir kredi anlaşması imzaladığını Özel Durum Açıklamalarımız ile kamuoyuna duyurmuştuk. GPH, tüm tarafların anlaşma şartları üzerinde mutabakata vararak sürecin tamamlandığını Şirketimize bildirmiştir. Buna paralel olarak, GPH'in %100 bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("GLİ") yurtdışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli 200,3 milyon ABD Doları tutarındaki tahvilleri (Eurobond), tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faiz de dâhil olmak üzere, vadesinden önce ve makul piyasa şartlarında itfa edilmiştir. Hatırlanacağı üzere, toplam 250 milyon ABD Doları tutarlı Eurobond'un, 49,7 milyon ABD Doları nominal bedelli kısmı GLİ tarafından geri satın alınmış ve iptal edilmişti. İki parçalı kredi anlaşmasının ilk kısmı beş yıl vadeli 186,3 milyon ABD Doları'ndan oluşmakta olup ikinci kısım kredi ise beş yıl vadeli ilave 75 milyon ABD Doları'na kadar büyüme kredisidir. 186,3 milyon ABD Doları tutarındaki kredi, mevcut nakit kaynaklarla birlikte Eurobond'un itfasında (masraflar dâhil) kullanılmıştır. Bu işlem kapsamında, 9 Haziran 2021 tarihi GPH Genel Kurulu'nda onaylanan, kreditöre teminat olarak verilmesi planlanan varantlar da ihraç edilmiştir. 75 milyon ABD Doları'na kadar olan büyüme kredisinin kullanılması durumunda, kullanılan kredi miktarı ile orantılı olarak ilave varant ihraç edilmesi de onaylanmıştı. 250 milyon ABD Dolarlık Eurobond'un faizi %8,125 iken, yeni kredi anlaşması uyarınca nakit faiz oranı "LIBOR+%5,25+ayni ödeme oranı (PIK rate)" olarak çok daha düşük seviyelerde gerçekleşmiştir. Covid-19 pandemisinin tüm kruvaziyer sektörü üzerindeki negatif etkisine rağmen, söz konusu kredi anlaşması mevcut yatırımcılar üzerinde minimum etki ile sonuçlanmıştır. Söz konusu kredi anlaşmasının aynı zamanda GPH'e önemli büyüme fırsatlarından yararlanma konusunda finansal esneklik kazandırması da beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952843BIST