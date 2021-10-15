***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), Danimarka'daki Kalundborg Kruvaziyer Limanı'nın operasyonlarının 20 yıl süre ile işletilmesine yönelik bir anlaşma imzaladığını Şirketimize bildirmiştir. Kalundborg Limanı GPH'in Kuzey Avrupa'da ilk limanı olması itibariyle Grubun büyüme stratejisinde önemli bir adımdır. Söz konusu liman Danimarka'nın kuzeybatı bölgesinde yer almakta olup, Kopenhag şehir merkezine sadece 1 saat uzaklıktadır. Liman coğrafi konumu itibariyle kruvaziyer şirketleri için, Kopenhag kruvaziyer limanına kıyasla zaman ve bütçe olarak daha elverişli bir alternatiftir. 2019'da yapımı tamamlanan 500m uzunluğundaki yeni rıhtımın ayrıca GPH'in küresel uzmanlığının ve işletim modelinin gelecek yıllarda yolcu trafiğini güçlendirmesi beklenmektedir. Anlaşma hükümleri uyarınca GPH terminal binası yatırımı için 2025 sonuna kadar 6 milyon Euro'ya kadar yatırım yapmayı planlamaktadır. GPH mevcut durumda liman operasyonlarını bu takvim yılının sonuna kadar devralmayı öngörmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970958BIST