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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.11.2021 10:09
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), %80 oranında hissedarı olduğu ortak girişim Global Ports Canary Islands S.L. ("GPCI")'ın, Kanarya Adaları'nda yer alan Las Palmas kruvaziyer limanlarını işletme imtiyazı ihalesi için vermiş olduğu teklifin Las Palmas Liman Başkanlığı tarafından en iyi teklif seçildiğini Şirketimize bildirmiştir. GPCI' ın %20 oranındaki diğer hissedarı ise Kanarya Adaları'nda 1936'dan bu yana Las Palmas limanına hizmet sağlayan ve 1998'den beri palamar, bagaj, yolcu hizmetleri gibi alanlara yoğunlaşan ve ayrıca deniz çevreciliği konularında da faaliyet gösteren bir aile şirketi olan Sepcan S.L. ("Sepcan")'dir.    Söz konusu imtiyazlar "Las Palmas de Gran Canaria", "Arrecife (Lanzarote)" ve "Puerto del Rosario (Fuerteventura)" kruvaziyer limanlarını kapsamakta olup bu limanlara ilişkin imtiyaz süreleri sırasıyla 40 yıl, 20 yıl, ve 20 yıl şeklindedir. İmtiyaz hakkının elde edilmesi halinde GPH kendi global deneyimi ve işletme modelini Gran Canaria, Lanzarote and Fuerteventura kruvaziyer liman operasyonlarını yönetmek için kullanacaktır. Ayrıca, olası imtiyaz hakkı ile GPH'in işlettiği ve yönettiği kruvaziyer liman sayısı 22'ye yükselirken, kruvaziyer yolcu kapasitesinin ise - portföyde azınlık oranında yer alan limanlar da dahil olmak üzere – yılda 15 milyon yolcuyu aşması beklenmektedir.    Bundan sonraki süreçte GPH, GPCI ve Liman Başkanlığı İmtiyaz Sözleşmeleri üzerinde görüşmelerde bulunacak ve çalışmalar yapacak olup, sözleşmelerin imzalanması tarafların sözleşme hükümleri üzerinde mutabık kalmasına bağlıdır. Zamanlamaya ve nihai koşulların sağlanacağına yönelik kesin bir hükümde bulunmak mümkün olmamakla birlikte, imtiyaz haklarının kullanılmaya başlanmasının önümüzdeki yılın ilk çeyreği bitmeden gerçekleşmesi beklenmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976764


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