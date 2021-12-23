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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.12.2021 18:12
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin (Consus Enerji) halka arzına yönelik olarak şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu izin başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunduğu Consus Enerji tarafından Şirketimize bildirilmiştir.  Consus Enerji, Bakanlık onayı için yarın Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapacağını da Şirketimize bildirmiştir. Bakanlık izninin de alınmasının ardından yapılacak genel kurul ile Consus Enerji'nin Esas Sözleşmesi SPK mevzuatına uygun hale gelmiş olacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985856


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TETMT 379,20 13.519.894 % 9,98  
ASUZU 32,44 94.191.076 % 9,97  
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Tam 4.343 4.489 -449,44  
Yarım 2.099 2.171 -217,41  
Çeyrek 1.053 1.086 -108,70  
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