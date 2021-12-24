***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc, yolcu istatistiklerini kurumsal internet sitesinde yayınlayarak yatırımcıların Covid-19'un etkilerine karşı sektörel toparlanmayı takip edebilmelerini sağlamayı hedeflediklerini Şirketimize bildirmiştir. Bundan böyle söz konusu veriler aylık bazda web sitesinde yayınlanacaktır. Açıklanan istatistiklere Şirketimiz kurumsal internet sitesi üzerinden de erişilebileceğini kamuoyuna duyururuz. https://www.globalyatirim.com.tr/tr/raporlar/yolcu-istatistiklerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985968BIST