***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2021, 16.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin (Consus Enerji) halka arzına yönelik olarak şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu izin başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmasının ardından Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru da olumlu sonuçlanmış olup Bakanlık izninin alınmasının ardından Consus Enerj'nin Esas Sözleşme Değişikliği için gerçekleştirilen genel kurul da tamamlanarak 14/01/2022 tarihli ve 10495 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Böylece Consus Enerji'nin Esas Sözleşmesi'nin SPK mevzuatına uygun hale getirilmesiyle ilgili tüm işlemler tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994192BIST