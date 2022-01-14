***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2022 18:04
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2021, 16.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin (Consus Enerji) halka arzına yönelik olarak şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu izin başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmasının ardından Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru da olumlu sonuçlanmış olup Bakanlık izninin alınmasının ardından Consus Enerj'nin Esas Sözleşme Değişikliği için gerçekleştirilen genel kurul da tamamlanarak 14/01/2022 tarihli ve 10495 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Böylece Consus Enerji'nin Esas Sözleşmesi'nin SPK mevzuatına uygun hale getirilmesiyle ilgili tüm işlemler tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994192
BIST
18:052.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,28
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.049
18:0513,5096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0724
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
18:0515,4213
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,1603
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4054
18:05789,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -5,74
|Açılış
|: 789,59
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
789,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|97,35
|1.465.060
|% 10,00
|
|PEGYO
|1,32
|29.212.179
|% 10,00
|
|DOAS
|50,00
|197.446.001
|% 9,99
|
|PKENT
|350,60
|28.638.161
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|1.125.352
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,66
|3.814.486
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|5.031.449
|% -9,96
|
|ERCB
|54,50
|26.428.123
|% -7,00
|
|RALYH
|9,38
|60.666.896
|% -5,82
|
|ISKUR
|690.777,00
|690.777
|% -5,47
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% -1,95
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% -1,05
|
|EREGL
|31,48
|1.630.950.904
|% -0,44
|
|SISE
|15,07
|1.494.886.777
|% 0,13
|
|GARAN
|11,86
|1.398.086.099
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,43
|1.034.994.361
|% 2,53
|
|YKBNK
|3,88
|1.391.701.186
|% 1,84
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% -1,05
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% -1,95
|
|HALKB
|5,15
|697.722.855
|% 5,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4883
|13,5096
|% -0,53
|
|Euro
|15,3992
|15,4213
|% -1,03
|
|Sterlin
|18,4121
|18,5045
|% -0,75
|
|Frank
|14,7376
|14,8264
|% -0,69
|
|Riyal
|3,5875
|3,6055
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-3,08
|
|Altın Gr.
|790
|790
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|-12,92
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-6,24
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,90
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|-0,14
|
|B. Petrol
|85,32
|85,32
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KRSTL
Yüzde 5.34 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 643, 851 adet işlem
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17:58DARDL
Yüzde 9.89 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 602, 449 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 077 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 30, 198.00 milyon TL de
-
17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem