***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.01.2022, 23.12.2021, 16.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, %100 oranında bağlı ortaklığı olan Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak Yönetim Kurulumuzca 16.02.2022 tarihinde Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin halka arzı kapsamında çıkarılmış sermayesinin 333.000.000,00 Türk Lirası'ndan 385.500.000 Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle ihraç edilecek olan toplam 52.500.000 Türk Lirası nominal değerli 52.500.000 adet payın halka arz edilmesi işlemine muvafakat verilmesine, Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'de sahibi olduğumuz paylarımızdan 52.500.000,00 Türk Lirası nominal değerli 52.500.000 adet payın halka arz edilmek suretiyle satılmasına, ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'de sahibi olduğumuz paylarımızdan 10.500.000,00 Türk Lirası nominal değerli 10.500.000 adet payın da ek satış kapsamında satışa hazır hale getirilmesine karar verilmiştir. Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak ilgili çalışmaların ve işlemlerin yapılması maksadıyla Şirketimiz ve Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Global Menkul Değerler A.Ş. arasında 16.02.2022 tarihinde "Halka Arza Aracılık Sözleşmesi" imzalanmıştır. Bu kapsamda halka arz işlemine ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. lider aracı kurum, Global Menkul Değerler A.Ş. ise eş lider aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir ve halka arza yönelik ilgili çalışmalara başlamışlardır. Bağlı ortaklığımızın halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002137BIST