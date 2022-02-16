***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2022 18:18
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2022, 23.12.2021, 16.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, %100 oranında bağlı ortaklığı olan Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak Yönetim Kurulumuzca 16.02.2022 tarihinde Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin halka arzı kapsamında çıkarılmış sermayesinin 333.000.000,00 Türk Lirası'ndan 385.500.000 Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle ihraç edilecek olan toplam 52.500.000 Türk Lirası nominal değerli 52.500.000 adet payın halka arz edilmesi işlemine muvafakat verilmesine, Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'de sahibi olduğumuz paylarımızdan 52.500.000,00 Türk Lirası nominal değerli 52.500.000 adet payın halka arz edilmek suretiyle satılmasına, ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'de sahibi olduğumuz paylarımızdan 10.500.000,00 Türk Lirası nominal değerli 10.500.000 adet payın da ek satış kapsamında satışa hazır hale getirilmesine karar verilmiştir. Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak ilgili çalışmaların ve işlemlerin yapılması maksadıyla Şirketimiz ve Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Global Menkul Değerler A.Ş. arasında 16.02.2022 tarihinde "Halka Arza Aracılık Sözleşmesi" imzalanmıştır. Bu kapsamda halka arz işlemine ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. lider aracı kurum, Global Menkul Değerler A.Ş. ise eş lider aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir ve halka arza yönelik ilgili çalışmalara başlamışlardır. Bağlı ortaklığımızın halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002137
BIST
10:262.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,64
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.054
En Düşük
2.048
10:2613,6211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0242
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6248
En Düşük
13,5639
10:2615,5050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0239
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5169
En Düşük
15,4100
10:26820,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,09
|Açılış
|: 820,42
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
821,71
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler10:26
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|KARYE
|21,44
|22.008.124
|% 9,95
|
|DESPC
|10,30
|4.403.132
|% 9,93
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|ARMDA
|68,55
|2.134.620
|% 8,04
|
|PKENT
|640,80
|611.964
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|ETILR
|7,11
|142.015
|% -7,90
|
|PRKAB
|42,80
|6.567.922
|% -6,96
|
|THYAO
|29,76
|318.728.511
|% 0,54
|
|TUPRS
|194,80
|282.255.903
|% -0,41
|
|YKBNK
|4,09
|174.279.563
|% 2,00
|
|KRDMD
|11,91
|146.471.180
|% 0,34
|
|KOZAL
|130,30
|117.688.939
|% 1,01
|
|YKBNK
|4,09
|174.279.563
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,36
|46.779.057
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,73
|25.347.531
|% 5,49
|
|CEMAS
|1,18
|16.328.420
|% 1,72
|
|KRDMD
|11,91
|146.471.180
|% 0,34
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6159
|13,6211
|% 0,18
|
|Euro
|15,4931
|15,5050
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,4462
|18,5387
|% 0,10
|
|Frank
|14,6928
|14,7813
|% -0,01
|
|Riyal
|3,6166
|3,6347
|% 0,12
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|3,01
|
|Altın Gr.
|820
|820
|1,92
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,90
|93,90
|-0,91
|
Seans Raporu
10:26
daha fazla
-
10:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 16 artarak (% 0.62 ) 2, 283
-
10:41XU100
Endeks 2, 053 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 2, 926.00 milyon TL de
-
10:41LUKSK
Yüzde 5.70 oranında artışla 62.10 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 795 adet işlem
-
10:40KRGYO
Yüzde 5.60 oranında artışla 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 025 adet işlem
-
10:39RALYH
Yüzde 7.79 oranında artışla 8.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 311, 555 adet işlem