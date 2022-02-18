***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2022 18:16
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2022, 14.01.2022, 23.12.2021, 16.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye artırımı yapılmak suretiyle ihraç edilecek payların sermaye artırımı yöntemiyle ve Şirket'in mevcut paylarının ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesi işlemine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan başvuru dosyasını da Borsa İstanbul'a bugün (18.02.2022) teslim ettiğini Şirketimize bildirmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul'a sunulan başvuru evrakı içerisinde yer alan izahname ve fon kullanım raporu Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin www.consusenerji.com.tr, lider aracı kurum Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.garantibbvayatirim.com.tr ve eş lider aracı kurum Global Menkul Değerler A.Ş.'nin www.global.com.tr adresli internet sitelerinde yayımlanacaktır. Bağlı ortaklığımızın halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002837
BIST
18:052.032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.032
En Düşük
2.004
18:0513,6499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0681
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6789
En Düşük
13,5136
18:0515,4760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0188
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
18:05831,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,10
|Açılış
|: 831,31
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
834,56
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|12,87
|9.037.670
|% 10,00
|
|ISBTR
|66.622,70
|2.731.531
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.894.813
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|36.537.382
|% 9,96
|
|CEOEM
|17,01
|37.813.963
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.879.007
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.418.351
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,53
|49.771.937
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,78
|51.691.350
|% -9,45
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EREGL
|28,34
|828.730.044
|% 1,07
|
|GARAN
|11,84
|757.019.854
|% 0,34
|
|SISE
|13,29
|750.715.389
|% 1,61
|
|YKBNK
|4,03
|724.228.482
|% 1,00
|
|ODAS
|1,36
|225.262.991
|% 5,43
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,33
|185.509.374
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6465
|13,6481
|% 0,49
|
|Euro
|15,4625
|15,4794
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,5151
|18,6080
|% 0,41
|
|Frank
|14,7632
|14,8521
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6273
|3,6455
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-4,50
|
|Altın Gr.
|832
|832
|2,90
|
|Cumhuriyet
|5.525
|5.608
|28,00
|
|Tam
|5.496
|5.633
|26,82
|
|Yarım
|2.656
|2.725
|12,98
|
|Çeyrek
|1.332
|1.362
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,51
|0,10
|
|B. Petrol
|93,57
|93,57
|0,59
|