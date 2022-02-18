***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.02.2022, 14.01.2022, 23.12.2021, 16.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye artırımı yapılmak suretiyle ihraç edilecek payların sermaye artırımı yöntemiyle ve Şirket'in mevcut paylarının ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesi işlemine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan başvuru dosyasını da Borsa İstanbul'a bugün (18.02.2022) teslim ettiğini Şirketimize bildirmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul'a sunulan başvuru evrakı içerisinde yer alan izahname ve fon kullanım raporu Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin www.consusenerji.com.tr, lider aracı kurum Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.garantibbvayatirim.com.tr ve eş lider aracı kurum Global Menkul Değerler A.Ş.'nin www.global.com.tr adresli internet sitelerinde yayımlanacaktır. Bağlı ortaklığımızın halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002837BIST