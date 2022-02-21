***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.12.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin yolcu istatistiklerini kurumsal internet sitelerinde yayınlayarak yatırımcıların Covid-19'un etkilerine karşı sektörel toparlanmayı takip edebilmelerini sağlamayı hedeflediklerini söz konusu verilerin aylık bazda web sitesinde yayınlanacağını, açıklanan istatistiklere Şirketimiz kurumsal internet sitesi üzerinden de erişilebileceğini duyurmuştuk. Bu kapsamda, Ocak 2022'ye ilişkin yolcu istatistikleri web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış olup, aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir. https://www.globalyatirim.com.tr/tr/raporlar/yolcu-istatistiklerihttps://www.globalyatirim.com.tr/en/reports/passenger-statisticshttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003125BIST