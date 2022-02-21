***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2022 14:00
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.12.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin yolcu istatistiklerini kurumsal internet sitelerinde yayınlayarak yatırımcıların Covid-19'un etkilerine karşı sektörel toparlanmayı takip edebilmelerini sağlamayı hedeflediklerini söz konusu verilerin aylık bazda web sitesinde yayınlanacağını, açıklanan istatistiklere Şirketimiz kurumsal internet sitesi üzerinden de erişilebileceğini duyurmuştuk. Bu kapsamda, Ocak 2022'ye ilişkin yolcu istatistikleri web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış olup, aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir. https://www.globalyatirim.com.tr/tr/raporlar/yolcu-istatistikleri
https://www.globalyatirim.com.tr/en/reports/passenger-statistics
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003125
BIST
17:142.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,02
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
17:1413,6453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0025
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
17:1415,4812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0160
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
17:14831,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,24
|Açılış
|: 831,23
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler17:12
|DERHL
|5,72
|26.770.644
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.001.463
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|334.231.483
|% 9,99
|
|PAMEL
|104,90
|6.930.943
|% 9,90
|
|KARSN
|3,94
|589.547.697
|% 8,54
|
|BASCM
|3,08
|5.666.607
|% -35,83
|
|CEOEM
|15,31
|24.119.157
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.256.464
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|THYAO
|29,32
|4.107.477.406
|% -0,27
|
|KRDMD
|11,69
|1.141.297.289
|% -0,43
|
|YKBNK
|4,05
|960.134.494
|% 0,50
|
|EREGL
|28,40
|891.154.768
|% 0,21
|
|GARAN
|11,79
|802.074.365
|% -0,42
|
|YKBNK
|4,05
|960.134.494
|% 0,50
|
|KARSN
|3,94
|589.547.697
|% 8,54
|
|THYAO
|29,32
|4.107.477.406
|% -0,27
|
|ODAS
|1,35
|171.881.000
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,30
|237.525.327
|% -1,29
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6401
|13,6496
|% 0,01
|
|Euro
|15,4717
|15,4840
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,5138
|18,6066
|% 0,07
|
|Frank
|14,8179
|14,9071
|% 0,44
|
|Riyal
|3,6271
|3,6453
|% 0,02
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-3,69
|
|Altın Gr.
|832
|832
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|5.534
|5.617
|-6,00
|
|Tam
|5.506
|5.643
|-8,53
|
|Yarım
|2.661
|2.730
|-4,13
|
|Çeyrek
|1.335
|1.365
|-2,06
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,84
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,46
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,11
|92,11
|0,72
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:26PAPIL
Yüzde 7.04 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 746, 952 adet işlem
-
17:24SELEC
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 10.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 708, 416 adet işlem
-
17:23XU100
Endeks 2, 030 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 21, 857.00 milyon TL de
-
17:21TURGG
Yüzde 4.91 oranında artışla 179.40 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 996 adet işlem
-
17:20AYEN
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 8.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 035, 628 adet işlem