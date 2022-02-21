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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.02.2022 14:00
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

24.12.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin yolcu istatistiklerini kurumsal internet sitelerinde yayınlayarak yatırımcıların Covid-19'un etkilerine karşı sektörel toparlanmayı takip edebilmelerini sağlamayı hedeflediklerini söz konusu verilerin aylık bazda web sitesinde yayınlanacağını, açıklanan istatistiklere Şirketimiz kurumsal internet sitesi üzerinden de erişilebileceğini duyurmuştuk. Bu kapsamda, Ocak 2022'ye ilişkin yolcu istatistikleri web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış olup, aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir.  https://www.globalyatirim.com.tr/tr/raporlar/yolcu-istatistikleri
https://www.globalyatirim.com.tr/en/reports/passenger-statistics





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003125


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DERHL 5,72 26.770.644 % 10,00  
LKMNH 14,63 42.001.463 % 10,00  
OTKAR 455,90 334.231.483 % 9,99  
PAMEL 104,90 6.930.943 % 9,90  
KARSN 3,94 589.547.697 % 8,54  
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Riyal 3,6271 3,6453 % 0,02  
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17:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.893 1.893 -3,69  
Altın Gr. 832 832 -0,38  
Cumhuriyet 5.534 5.617 -6,00  
Tam 5.506 5.643 -8,53  
Yarım 2.661 2.730 -4,13  
Çeyrek 1.335 1.365 -2,06  
Gümüş.Ons 23,82 23,84 -0,10  
Gümüş Gr. 10,45 10,46 -0,04  
B. Petrol 92,11 92,11 0,72  
Seans Raporu 17:12
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