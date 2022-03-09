***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcıların Covid-19'un etkilerine karşı sektörel toparlanmayı takip edebilmelerini teminen, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH") Şubat 2022'ye ilişkin yolcu istatistikleri web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış olup, Yatırımcı İlişkileri - Raporlar - Yolcu İstatistikleri üzerinden ulaşılabilir. Şubat ayı verileri, limanlarımızın ağırladıkları gemi ve yolcu sayısı bakımından pandemi öncesi seviyelerine daha da yaklaştığını göstermektedir. Şubat 2022'de limanlarımıza yapılan seferler 2019 yılının aynı dönemine ilişkin seferlerin %96'sını oluştururken, Şubat 2022 yolcu sayıları ise Şubat 2019'a ilişkin yolcu saysının %49''una denk gelmektedir. Diğer taraftan, Nassau Kruvaziyer Limanı sefer sayısının ise Şubat 2022'de Şubat 2019'daki seviyesinin üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008661BIST