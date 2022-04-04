***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.01.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH")'nin, İspanya'da bulunan Tarragona Limanı'nın kruvaziyer operasyonlarını 12 yıl süre ile (6 yıl ilave uzatma opsiyonu ile) işletme imtiyazı ihalesi için vermiş olduğu teklifin en iyi teklif seçildiğini kamuoyuna duyurmuştuk. GPH, Tarragona Yolcu Limanı'nın işletme haklarına ilişkin olarak 12 yıllık (6 yıl ilave uzatma opsiyonu ile) bir işletme hakkı devir sözleşmesi imzalayarak portföyüne eklediğini Şirketimize bildirmiştir.Tarragona, Barselona El Prat Havalimanı'na 55 dakika ve Reus Havalimanı'na 15 dakika uzaklıkta bulunan stratejik bir limandır. Tarragona, turistik Akdeniz güzergahları için tercih edilen bir destinasyondur ve şehir, antik Roma harabeleri üzerinde yükseldiği için UNESCO tarafından dünya mirası alanı ilan edilmiştir. Tarragona, yüksek sezonda Barselona Kruvaziyer Limanı'na da önemli bir alternatif oluşturmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015660BIST