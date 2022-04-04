***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2022 18:25
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.01.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH")'nin, İspanya'da bulunan Tarragona Limanı'nın kruvaziyer operasyonlarını 12 yıl süre ile (6 yıl ilave uzatma opsiyonu ile) işletme imtiyazı ihalesi için vermiş olduğu teklifin en iyi teklif seçildiğini kamuoyuna duyurmuştuk. GPH, Tarragona Yolcu Limanı'nın işletme haklarına ilişkin olarak 12 yıllık (6 yıl ilave uzatma opsiyonu ile) bir işletme hakkı devir sözleşmesi imzalayarak portföyüne eklediğini Şirketimize bildirmiştir.
Tarragona, Barselona El Prat Havalimanı'na 55 dakika ve Reus Havalimanı'na 15 dakika uzaklıkta bulunan stratejik bir limandır. Tarragona, turistik Akdeniz güzergahları için tercih edilen bir destinasyondur ve şehir, antik Roma harabeleri üzerinde yükseldiği için UNESCO tarafından dünya mirası alanı ilan edilmiştir. Tarragona, yüksek sezonda Barselona Kruvaziyer Limanı'na da önemli bir alternatif oluşturmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015660
BIST
18:052.311
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 59,72
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.311
En Düşük
2.264
18:0514,7108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0273
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
18:0516,1875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0304
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
18:05914,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,02
|Açılış
|: 914,16
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
915,67
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|88,00
|202.182.000
|% 10,00
|
|ARMDA
|78,10
|6.872.788
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|163.877.808
|% 9,98
|
|GZNMI
|48,76
|37.471.115
|% 9,97
|
|AYGAZ
|30,26
|123.816.036
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,14
|616.968
|% -6,20
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|DOBUR
|60,00
|3.571.649
|% -4,76
|
|TURGG
|208,20
|85.106.126
|% -4,54
|
|PAPIL
|19,82
|23.799.905
|% -4,44
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|THYAO
|33,46
|3.288.949.923
|% 2,07
|
|KRDMD
|15,85
|3.000.804.294
|% 1,60
|
|SISE
|16,27
|2.718.699.125
|% 5,86
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,51
|1.821.515.187
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|YKBNK
|4,21
|1.450.431.489
|% 2,43
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6965
|14,7062
|% 0,15
|
|Euro
|16,1612
|16,1894
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,2248
|19,3212
|% 0,14
|
|Frank
|15,8183
|15,9136
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9071
|3,9267
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|8,53
|
|Altın Gr.
|915
|915
|5,78
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,49
|
Seans Raporu
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