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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.04.2022 09:57
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2022, 16.02.2022, 14.01.2022, 23.12.2021, 16.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Daha önce, Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. (Consus Enerji)'nin halka arz onayı için Sermaye Piyasaları Kurulu ve Borsa İstanbul'a başvurduğunu kamuoyuna duyurmuştuk.
 
Consus Enerji'nin halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve 2022/17 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmıştır.
 
Bu kapsamda halka arz hem sermaye artışı hem de ortak satışı suretiyle Borsadan Sabit Fiyatla Satış ve eşit dağıtım şeklinde gerçekleştirilecek olup, Consus Enerji'nin çıkarılmış sermayesinin 333.000.000 TL'den 385.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet pay ile Consus Enerji'de Şirketimizin sahip olduğu 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet pay olmak üzere, toplam 105.000.000 TL nominal değerli, 105.000.000 adet pay halka arz edilecektir. Daha fazla talep gelmesi halinde, Şirketimizin Consus Enerji'de sahip olduğu 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet pay ek satışı planlanmaktadır. Ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam 115.500.000 TL nominal değerli, 115.500.000 adet payın halka arzı gerçekleşecektir.
 
Halka arz büyüklüğünün yarısı kadar bir fon fiyat istikrarı işlemleri için ayrılırken, Consus Enerji'nin borsada işlem görmesinden itibaren bir ay boyunca fiyat istikrarı işlemleri uygulanacaktır.
 
Satış fiyatı her bir pay için 4,50 TL olacak olup halka arz fiyatının belirlenmesinde kullanılan yöntemlere ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu, halka arzın başlayacağı tarihten en az üç gün önce, KAP'ta (www.kap.org.tr) ilan edilecektir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.'nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017664


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IHAAS 13,79 17.654.226 % 9,97  
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