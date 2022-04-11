***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), "Portek International Private Limited – GPH Cruise Port Finance Ltd" konsorsiyumunun, Yunanistan'ın Girit Adası'nda yer alan ve stratejik öneme sahip olan Heraklion Limanı ihalesinde, ihaleye katılan diğer 7 konsorsiyumla birlikte ön yeterlilik almış olduğunu Şirketimize bildirmiştir. Söz konusu konsorsiyuma Portek International Private Limited %80, GPH Cruise Port Finance Ltd ise %20 oranında ortaktır.Sürecin ilerleyen aşamalarında gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019265BIST