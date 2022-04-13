***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), İtalya'da Güney Tiren ve İyonya Liman Başkanlığı ile Crotone Limanı'nın kruvaziyer operasyonlarının yönetilmesine ilişkin olarak 4 yıllık (yenilenebilir) bir imtiyaz sözleşmesi imzalayarak portföyüne eklediğini Şirketimize bildirmiştir.GPH, kendi global deneyimi ve işletme modelini Crotone kruvaziyer liman operasyonlarını yönetmek için kullanacaktır. İmtiyaz hükümleri uyarınca, GPH limanın operasyonel perfomansını artırmak, çevresel koruma ve güvenlik alanlarında iyileştirme sağlamaya yönelik olarak sistem, ekipman ve teknoloji yatırımları yapacaktır.Crotone Yolcu Limanı, küçük ve orta ölçekli yolcu gemilerine transit, inter-porting ve homeporting (ana liman) operasyonları sağlamakta ayrıca geniş bir yelpazede ek hizmetler de sunmaktadır.Crotone, Güney İtalya'da Calabria bölgesinde yer alan, doğal güzellikler ve arkeolojik açıdan önemli bir lokasyondur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020144BIST