***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2022 18:20
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), İtalya'da Güney Tiren ve İyonya Liman Başkanlığı ile Crotone Limanı'nın kruvaziyer operasyonlarının yönetilmesine ilişkin olarak 4 yıllık (yenilenebilir) bir imtiyaz sözleşmesi imzalayarak portföyüne eklediğini Şirketimize bildirmiştir.
GPH, kendi global deneyimi ve işletme modelini Crotone kruvaziyer liman operasyonlarını yönetmek için kullanacaktır. İmtiyaz hükümleri uyarınca, GPH limanın operasyonel perfomansını artırmak, çevresel koruma ve güvenlik alanlarında iyileştirme sağlamaya yönelik olarak sistem, ekipman ve teknoloji yatırımları yapacaktır.
Crotone Yolcu Limanı, küçük ve orta ölçekli yolcu gemilerine transit, inter-porting ve homeporting (ana liman) operasyonları sağlamakta ayrıca geniş bir yelpazede ek hizmetler de sunmaktadır.
Crotone, Güney İtalya'da Calabria bölgesinde yer alan, doğal güzellikler ve arkeolojik açıdan önemli bir lokasyondur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020144
BIST
18:052.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,33
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
18:0514,5946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0040
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
18:0515,9374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1270
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,9374
En Düşük
15,7820
18:05929,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,00
|Açılış
|: 929,11
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,92
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|3,52
|1.405.765
|% 10,00
|
|KOZAA
|31,70
|1.959.893.436
|% 9,99
|
|ULUSE
|160,70
|25.339.047
|% 9,99
|
|PKART
|17,76
|36.826.445
|% 9,97
|
|OYLUM
|2,56
|12.460.780
|% 9,87
|
|ASUZU
|81,00
|24.803.685
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|7.256.207
|% -9,97
|
|KONKA
|17,89
|284.006.667
|% -9,96
|
|ISFIN
|4,10
|375.069.519
|% -9,89
|
|KERVN
|0,60
|1.284.860
|% -9,09
|
|THYAO
|36,98
|4.235.915.944
|% -0,70
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% -0,66
|
|SISE
|17,36
|3.297.650.558
|% 0,52
|
|KOZAL
|170,60
|3.103.662.544
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% -0,62
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% -0,62
|
|ODAS
|2,28
|1.116.761.536
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,71
|1.140.407.954
|% -0,37
|
|ZOREN
|2,19
|882.217.722
|% 8,42
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5922
|14,5975
|% -0,01
|
|Euro
|15,9032
|15,9324
|% 0,77
|
|Sterlin
|19,0411
|19,1366
|% 0,73
|
|Frank
|15,5786
|15,6725
|% 0,05
|
|Riyal
|3,8801
|3,8995
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|12,63
|
|Altın Gr.
|929
|929
|7,23
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,77
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,10
|0,19
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,70
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59PCILT
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 261 adet işlem
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17:58ECZYT
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 48.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 008, 261 adet işlem
-
17:57PINSU
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 167, 356 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 58, 156.00 milyon TL de
-
17:56FORMT
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 091, 677 adet işlem