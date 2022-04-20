***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcıların Covid-19'un etkilerine karşı sektörel toparlanmayı takip edebilmelerini teminen, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH") Mart 2022'ye ilişkin yolcu istatistikleri web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış olup, Yatırımcı İlişkileri - Raporlar - Yolcu İstatistikleri üzerinden ulaşılabilir.Mart 2022'de limanlarımıza gelen gemi sayısı 2019 Mart ayının %14 üzerinde gerçekleşirken, yolcu sayısı da 2022 Mart ayında 2019 seviyesinin %62'sine ulaşmıştır (Bu oran Ocak 2022'de %35, Şubat 2022'de %47 idi). 1.çeyrekte yüksek sezonunu yaşayan Karayipler'de Nassau ve Antigua limanlarında göstergeler Mart 2022'de 2019 seviyelerini yakalamış hatta geçmiş durumdadır. Mart 2022'de Nassau'ya gelen gemi sayısı 2019 Mart seviyesinin %20 üzerinde gerçekleşirken, yolcu sayısı 2019 Mart seviyesinin %72'sine ulaşmıştır. Benzer şekilde Antigua'da da sefer sayısı Mart 2022'de Mart 2019'un %19 üzerinde olurken, yolcu sayısı Mart 2022'de Mart 2019 seviyesinin %56'sına ulaşmıştır.Ocak-Mart 2022 dönemi kümüle olarak bakıldığında ise, toplam sefer sayılarında 2019 seviyelerinin tamamen yakalandığını, yolcu sayılarında ise 2019 seviyesinin %48'ine ulaşıldığı görülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022400BIST