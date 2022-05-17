***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2022 19:07
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcıların Covid-19'un etkilerine karşı sektörel toparlanmayı takip edebilmelerini teminen, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH") Nisan 2022'ye ilişkin yolcu istatistikleri web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış olup, Yatırımcı İlişkileri - Raporlar - Yolcu İstatistikleri üzerinden ulaşılabilir.
Nisan 2022'de limanlarımıza gelen gemi sayısı 2019 Nisan ayının %14 üzerinde gerçekleşirken, yolcu sayısı da 2022 Nisan ayında 2019 seviyesinin %64'üne ulaşmıştır (Bu oran Ocak 2022'de %35, Şubat 2022'de %47, Mart 2022'de %62 idi).
Ocak-Nisan 2022 dönemi kümüle olarak bakıldığında ise, toplam sefer sayısının 2019 Ocak-Nisan döneminin %4 üzerinde gerçekleştiği, yolcu sayılarında ise 2019 seviyesinin %53'üne ulaşıldığı görülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031007
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
18:0515,8404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,2993
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
18:0516,7527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 0,5125
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7527
En Düşük
16,2212
18:05925,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 14,28
|Açılış
|: 926,35
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|19,91
|218.019.119
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|46.284.831
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.649.088
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|26.157.136
|% 9,96
|
|ULUSE
|174,60
|33.427.415
|% 9,95
|
|GZNMI
|32,80
|4.419.997
|% -9,99
|
|UZERB
|39,06
|960.890
|% -9,96
|
|UFUK
|40,48
|2.035.860
|% -9,96
|
|ARMDA
|119,50
|1.507.686
|% -7,36
|
|DAGHL
|20,40
|2.804.683
|% -7,27
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% -1,50
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% -1,51
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8319
|15,8350
|% 1,89
|
|Euro
|16,7113
|16,7490
|% 3,13
|
|Sterlin
|19,6810
|19,7797
|% 3,13
|
|Frank
|15,8781
|15,9737
|% 2,83
|
|Riyal
|4,2092
|4,2303
|% 1,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-5,24
|
|Altın Gr.
|926
|926
|15,40
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|0,25
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,07
|