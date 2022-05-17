***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcıların Covid-19'un etkilerine karşı sektörel toparlanmayı takip edebilmelerini teminen, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH") Nisan 2022'ye ilişkin yolcu istatistikleri web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış olup, Yatırımcı İlişkileri - Raporlar - Yolcu İstatistikleri üzerinden ulaşılabilir.Nisan 2022'de limanlarımıza gelen gemi sayısı 2019 Nisan ayının %14 üzerinde gerçekleşirken, yolcu sayısı da 2022 Nisan ayında 2019 seviyesinin %64'üne ulaşmıştır (Bu oran Ocak 2022'de %35, Şubat 2022'de %47, Mart 2022'de %62 idi).Ocak-Nisan 2022 dönemi kümüle olarak bakıldığında ise, toplam sefer sayısının 2019 Ocak-Nisan döneminin %4 üzerinde gerçekleştiği, yolcu sayılarında ise 2019 seviyesinin %53'üne ulaşıldığı görülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031007BIST