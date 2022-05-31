***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yönetim kurulu üyesi Sayın Dalınç Arıburnu'nun görevden ayrılması nedeniyle kendisi yerine kalan süreyi tamamlamak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Hüseyin Faik Açıkalın'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033492BIST