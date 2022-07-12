***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.06.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile MSC Mediterranean Shipping Company Holding S.A. ("MSC")'nin %100 bağlı ortaklığı SAS Shipping Agencies Services S.a.R.L ("SAS")'nin dolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc ("GPH")'nin hisselerinin tamamına ilişkin olası bir satın alma teklifine yönelik bir yaklaşımda bulunduğunu ve konu hakkında görüşmelerin devam etmekte olduğunu bundan sonraki süreçte, SAS'ın en geç 13.07.2022 saat 17:00'ye kadar Code'un 2.7 no'lu kuralı uyarınca GPH için bir teklifte bulunmaya ilişkin kesin niyetini veya Code'un 2.8 no'lu kuralının geçerli olacağı şekilde herhangi bir teklifte bulunmayacağını açıklamak yükümlülüğünde olduğunu, Code Kural 2.6 (c) uyarınca bu sürenin Code'un uygulanmasından sorumlu düzenleyici kurum olan Takeover Panel'in onayı ile uzatılabileceğini açıklamıştık. GPH bugün, SAS ile devam eden söz konusu görüşmelerin sonlandırıldığını açıklamıştır. Söz konusu açıklama, SAS' tan bağımsız olarak, GPH tarafından yapılmıştır.GPH'in söz konusu açıklamasında, GPH Yönetim Kurulu'nun bağımsız bir kruvaziyer liman işletmecisi olarak kruvaziyer liman imtiyazlarına erişim kolaylığı ve yanaşma haklarında tüm müşterilerine eşit mesafe tutumu ile Şirketin stratejik gidişatına güveninin tam olduğu ifade edilmiş, ayrıca GPH Yönetim kurulu'nun, tüm hissedarların menfaatini gözeterek, Şirketin stratejik gücünü ve büyüyen kruvaziyer liman ağını yansıtan stratejik hedeflerine ve uzun vadeli değer yaratmaya odaklanmaya devam etmekte olduğu bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044935BIST