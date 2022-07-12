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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.07.2022 19:06
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   16.06.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile MSC Mediterranean Shipping Company Holding S.A. ("MSC")'nin %100 bağlı ortaklığı SAS Shipping Agencies Services S.a.R.L ("SAS")'nin dolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc ("GPH")'nin hisselerinin tamamına ilişkin olası bir satın alma teklifine yönelik bir yaklaşımda bulunduğunu ve konu hakkında görüşmelerin devam etmekte olduğunu   bundan sonraki süreçte, SAS'ın en geç 13.07.2022 saat 17:00'ye kadar Code'un 2.7 no'lu kuralı uyarınca GPH için bir teklifte bulunmaya ilişkin kesin niyetini veya Code'un 2.8 no'lu kuralının geçerli olacağı şekilde herhangi bir teklifte bulunmayacağını açıklamak yükümlülüğünde olduğunu, Code Kural 2.6 (c) uyarınca bu sürenin Code'un uygulanmasından sorumlu düzenleyici kurum olan Takeover Panel'in onayı ile uzatılabileceğini açıklamıştık. GPH bugün, SAS ile devam eden söz konusu görüşmelerin sonlandırıldığını açıklamıştır. Söz konusu açıklama, SAS' tan bağımsız olarak,  GPH tarafından yapılmıştır.
GPH'in söz konusu açıklamasında, GPH Yönetim Kurulu'nun bağımsız bir kruvaziyer liman işletmecisi olarak kruvaziyer liman imtiyazlarına erişim kolaylığı ve yanaşma haklarında tüm müşterilerine eşit mesafe tutumu ile  Şirketin stratejik gidişatına güveninin tam olduğu ifade edilmiş, ayrıca  GPH Yönetim kurulu'nun, tüm hissedarların menfaatini gözeterek, Şirketin stratejik gücünü ve büyüyen kruvaziyer liman ağını yansıtan stratejik hedeflerine ve uzun vadeli değer yaratmaya odaklanmaya devam etmekte olduğu bildirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044935


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 45,18 4.563.522 % 0,00  
ADEL 23,88 1.660.554 % 0,00  
ADESE 0,73 12.191.425 % 0,00  
AEFES 30,60 81.597.608 % 0,00  
AKFGY 2,28 29.275.406 % 0,00  
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Riyal 4,5952 4,6182 % -0,33  
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Altın Ons 1.727 1.727 -7,13  
Altın Gr. 960 960 -7,56  
Cumhuriyet 6.508 6.607 14,00  
Tam 6.441 6.593 -44,00  
Yarım 3.153 3.225 -21,00  
Çeyrek 1.579 1.609 -11,00  
Gümüş.Ons 18,99 19,01 -0,11  
Gümüş Gr. 10,55 10,57 -0,11  
B. Petrol 100 100 -7,22  
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