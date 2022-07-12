***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.07.2022 19:06
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.06.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile MSC Mediterranean Shipping Company Holding S.A. ("MSC")'nin %100 bağlı ortaklığı SAS Shipping Agencies Services S.a.R.L ("SAS")'nin dolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc ("GPH")'nin hisselerinin tamamına ilişkin olası bir satın alma teklifine yönelik bir yaklaşımda bulunduğunu ve konu hakkında görüşmelerin devam etmekte olduğunu bundan sonraki süreçte, SAS'ın en geç 13.07.2022 saat 17:00'ye kadar Code'un 2.7 no'lu kuralı uyarınca GPH için bir teklifte bulunmaya ilişkin kesin niyetini veya Code'un 2.8 no'lu kuralının geçerli olacağı şekilde herhangi bir teklifte bulunmayacağını açıklamak yükümlülüğünde olduğunu, Code Kural 2.6 (c) uyarınca bu sürenin Code'un uygulanmasından sorumlu düzenleyici kurum olan Takeover Panel'in onayı ile uzatılabileceğini açıklamıştık. GPH bugün, SAS ile devam eden söz konusu görüşmelerin sonlandırıldığını açıklamıştır. Söz konusu açıklama, SAS' tan bağımsız olarak, GPH tarafından yapılmıştır.
GPH'in söz konusu açıklamasında, GPH Yönetim Kurulu'nun bağımsız bir kruvaziyer liman işletmecisi olarak kruvaziyer liman imtiyazlarına erişim kolaylığı ve yanaşma haklarında tüm müşterilerine eşit mesafe tutumu ile Şirketin stratejik gidişatına güveninin tam olduğu ifade edilmiş, ayrıca GPH Yönetim kurulu'nun, tüm hissedarların menfaatini gözeterek, Şirketin stratejik gücünü ve büyüyen kruvaziyer liman ağını yansıtan stratejik hedeflerine ve uzun vadeli değer yaratmaya odaklanmaya devam etmekte olduğu bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044935
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0333
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,4066
En Düşük
17,2391
12:3517,4328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0159
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,5082
En Düşük
17,3129
12:35960,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,03
|Açılış
|: 960,74
|
|Önceki Kapanış
|: 967,89
|
972,83
En Düşük
958,16
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ACSEL
|45,18
|4.563.522
|% 0,00
|
|ADEL
|23,88
|1.660.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|12.191.425
|% 0,00
|
|AEFES
|30,60
|81.597.608
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,28
|29.275.406
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,18
|4.563.522
|% 0,00
|
|ADEL
|23,88
|1.660.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|12.191.425
|% 0,00
|
|AEFES
|30,60
|81.597.608
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,28
|29.275.406
|% 0,00
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,00
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 0,00
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 0,00
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 0,00
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 0,00
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2999
|17,3176
|% -0,19
|
|Euro
|17,4070
|17,4328
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,5339
|20,6368
|% -0,23
|
|Frank
|17,5583
|17,6640
|% -0,14
|
|Riyal
|4,5952
|4,6182
|% -0,33
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-7,13
|
|Altın Gr.
|960
|960
|-7,56
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.441
|6.593
|-44,00
|
|Yarım
|3.153
|3.225
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.579
|1.609
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,01
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|-0,11
|
|B. Petrol
|100
|100
|-7,22
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:55
FONET, IHAAS, DERIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
RUBNS, ISKUR, ISGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:40
BALAT, KLRHO, INTEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:40
IZINV, EKIZ, RUBNS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
DERIM, KRONT, KLRHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında