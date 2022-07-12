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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.07.2022 11:09
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

10.11.2021 tarihli duyurumuz kapsamında, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), %80 oranında hissedarı olduğu ortak girişim Global Ports Canary Islands S.L. ("GPCI")'ın, İspanya / Kanarya Adaları'nda yer alan Las Palmas de Gran Canaria kruvaziyer limanının operasyonlarının 40 yıl süre ile işletilmesine yönelik imtiyaz anlaşması hükümlerinde mutabık kaldıklarını Şirketimize bildirmiştir.
 
Las Palmas de Gran Canaria kruvaziyer limanının portföye eklenmesi ile GPH'in Karayipler, Akdeniz, Güney Atlantik, Asya ve Kuzey Avrupa kruvaziyer bölgelerinde işlettiği ve yönettiği toplam kruvaziyer liman sayısı 22'ye yükselmektedir.
 
GPH, GPCI ve Liman Başkanlığı imtiyaz süreleri 20'şer yıl olan "Arrecife (Lanzarote)" ve "Puerto del Rosario (Fuerteventura)" kruvaziyer limanlarına ilişkin İmtiyaz Sözleşmeleri üzerinde görüşmelere ve çalışmalara devam etmekte olup 30 Eylül 2022'ye kadar bu iki limanla ilgili imtiyaz sözleşmeleri üzerinde mutabık kalınması beklenmektedir.
 
Zamanlamaya ve nihai koşulların sağlanacağına yönelik kesin bir hükümde bulunmak mümkün olmamakla birlikte, Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife ve Puerto del Rosario kruvaziyer limanlarında imtiyaz haklarının kullanılmaya başlanmasının 2022 yılının 4.çeyreğinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.
 
GPCI, Las Palmas'ta yeni terminal binası ile Arrecife'deki Marmoles rıhtımına ve Fuerteventura'da bulunan Puerto del Rosario'ya modüler terminal tesisleri için yaklaşık 40 milyon Euro yatırım yapacaktır. Söz konusu proje için finansmanın yerel bankalardan sağlanması planlanmakta olup GPH finansman görüşmelerinde ileri aşamaya gelmiştir. Borçlanma metriklerinin ise Grubun geçmişteki emsalleri ile paralellik göstermesi beklenmektedir.
 
Son dönemde Avrupa'da daha küçük kruvaziyer liman ağını genişletmeye yönelik adımları kapsamında GPH, daha önce duyurmuş olduğumuz ve 2022'de yaklaşık 24 bin yolcu ağırlaması beklenen İtalya'daki Crotone Kruvaziyer Limanı'nın yanısıra, İspanya'da Vigo Kruvaziyer Limanı'nı da portföyüne eklemiştir.
 
GPH Vigo Kruvaziyer Limanı'nda yerel ortaklarla %50-%50 ortak girişim yoluyla, 2024'ün sonuna kadar geçerli bir imtiyaz sözleşmesi kapsamında münhasır olmayan kruvaziyer operasyonlarına başlamıştır. Vigo Kruvaziyer Limanı, aynı anda dört küçük yolcu gemisine veya iki büyük yolcu gemisine hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir. GPH protokolleri ve operasyonel standartları ile Vigo kruvaziyer limanı artık hem transit hem de ana liman (homeport) operasyonları yapabilecek durumdadır. GPH'in Vigo'daki operasyonları kapsamında 2022'de beklenen sefer sayısı 11'dir.    





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044932


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