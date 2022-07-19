***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.07.2022 10:20
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcıların Covid-19'un etkilerine karşı sektörel toparlanmayı takip edebilmelerini teminen, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH") Haziran 2022'ye ilişkin yolcu istatistikleri web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış olup, Yatırımcı İlişkileri - Raporlar - Yolcu İstatistikleri üzerinden ulaşılabilir. Haziran 2022'de limanlarımıza gelen gemi sayısı 2019 Haziran ayının %19 üzerinde gerçekleşirken, yolcu sayısı da 2022 Haziran ayında 2019 seviyesinin %80'ine ulaşmıştır (Bu oran Ocak 2022'de %35, Şubat 2022'de %47, Mart 2022'de %62, Nisan 2022'de %64, Mayıs 2022'de %69 idi). Ocak-Haziran 2022 dönemi kümüle olarak bakıldığında ise, toplam sefer sayısının 2019 Ocak-Haziran döneminin %8 üzerinde gerçekleştiği, yolcu sayılarında ise 2019 seviyesinin %62'sine ulaşıldığı görülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046260
BIST
11:042.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,17
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
11:0417,5634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1310
|Açılış
|: 17,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5643
En Düşük
17,4264
11:0418,0013
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2873
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
18,0117
En Düşük
17,6727
11:04966,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,79
|Açılış
|: 966,35
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
966,41
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler11:02
|KLRHO
|12,55
|12.788.270
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.717.194
|% 9,98
|
|DESPC
|11,81
|6.520.573
|% 9,96
|
|RTALB
|10,13
|85.522.097
|% 9,63
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|PENTA
|404,90
|17.401.678
|% -4,95
|
|LIDFA
|9,45
|7.726.506
|% -4,16
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|KZBGY
|97,10
|2.161.787
|% -3,19
|
|THYAO
|49,72
|1.125.261.527
|% -0,52
|
|EKGYO
|3,10
|672.532.987
|% 4,38
|
|SISE
|20,78
|511.258.485
|% 0,58
|
|ODAS
|3,53
|297.401.404
|% 1,15
|
|KCHOL
|34,46
|284.830.666
|% 0,47
|
|EKGYO
|3,10
|672.532.987
|% 4,38
|
|ODAS
|3,53
|297.401.404
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,32
|159.368.606
|% -1,59
|
|SISE
|20,78
|511.258.485
|% 0,58
|
|THYAO
|49,72
|1.125.261.527
|% -0,52
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5540
|17,5627
|% 0,75
|
|Euro
|17,9802
|17,9926
|% 1,57
|
|Sterlin
|21,0095
|21,1149
|% 0,97
|
|Frank
|18,0227
|18,1313
|% 1,29
|
|Riyal
|4,6607
|4,6841
|% 0,51
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|2,66
|
|Altın Gr.
|965
|966
|6,09
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.535
|6.617
|-7,00
|
|Yarım
|3.184
|3.235
|2,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,10
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,51
|