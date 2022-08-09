***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.07.2022, 10.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.11.2021 ve 12.07.2022 tarihli duyurularımız kapsamında, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), %80 oranında hissedarı olduğu ortak girişim Global Ports Canary Islands S.L. ("GPCI")'ın, İspanya / Kanarya Adaları'nda yer alan Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife (Lanzarote) ve Puerto del Rosario (Fuerteventura) kruvaziyer limanlarına ilişkin imtiyazlar için nihai kabul aldığını ve RFP (Request for Proposal) sürecini başarıyla tamamladığnı Şirketimize bildirmiştir. Bu üç kruvaziyer limanından en büyüğü olan Las Palmas için imtiyaz süresi 40 yıl diğer iki limanın imtiyaz süreleri ise 20'şer yıldır. GPH, 2022 yılının 4.çeyreğinde, Kanarya Adaları için yoğun kruvaziyer sezonu olan kış döneminden önce, söz konusu üç kruvaziyer limanının operasyonlarını devralmayı planlamaktadır. Söz konusu kruvaziyer limanlarının portföye eklenmesi ile GPH'in Karayipler, Akdeniz, Güney Atlantik, Asya ve Kuzey Avrupa kruvaziyer bölgelerinde işlettiği ve yönettiği toplam kruvaziyer liman sayısı 24'e yükselmektedir. 2019 yılında bu üç kruvaziyer limanı 1,5 milyon yolcu karşılamıştır. GPCI, Las Palmas'ta yeni terminal binası ile Arrecife'deki Marmoles rıhtımına ve Fuerteventura'da bulunan Puerto del Rosario'ya modüler terminal tesisleri için yaklaşık 40 milyon Euro yatırım yapacaktır. Söz konusu proje için finansmanın yerel bankalardan sağlanması planlanmakta olup GPH finansman görüşmelerinde ileri aşamaya gelmiştir. Borçlanma metriklerinin ise Grubun geçmişteki emsalleri ile paralellik göstermesi beklenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053348BIST