***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), Karayipler'de yer alan, ABD'ye bağlı özerk bölge Puerto Rico'da bulunan San Juan Kruvaziyer Limanı ile ilgili olarak, Puerto Rico Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı tarafından yürütülen rekabetçi bir ihale sürecinin ardından Puerto Rico Liman Başkanlığı ile 30 yıllık bir imtiyaz sözleşmesi imzaladığını Şirketimize bildirmiştir. Bu anlaşma, GPH'nin Karayipler'deki stratejik hedefleri doğrultusunda önemli bir adımdır. 2019 yılında 1,8 milyon yolcu karşılayan San Juan Kruvaziyer Limanı (0,4 milyon ana liman yolcusu dahil edildiğinde toplam 2,2 milyon yolcu hareketi) GPH'in küresel liman ağındaki en büyük üçüncü liman olacaktır. San Juan Kruvaziyer Limanı, Karayipler kruvaziyer pazarında stratejik öneme sahip bir liman olup hem Doğu hem de Güney Karayipler güzergahlarına dahil edilmeye yönelik, oldukça ideal bir konuma sahiptir. Havaalanı ve otel altyapısının yanısıra, ABD'ye bağlı özerk bölge olması Puerto Rico'yu Güney Karayipler'de cazip bir analiman destinasyonu yapmaktadır. Popüler bir transit ve analiman olan San Juan Kruvaziyer Limanı'nın, imtiyaz süresince kesintisiz hizmet verebilmesi ve hızla büyüyen kruvaziyer sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi amacı ile önemli iyileştirme yatırımlarına ihtiyaç duymaktadır. Anlaşma hükümleri gereği, GPH ilk aşamada Puerto Rico Liman Başkanlığı'na 75 milyon ABD Doları tutarında bir ücret ödeyecektir. Yatırımın ilk aşamasını, 1. ve 4. Rıhtım ile Pan Amerikan rıhtımlarında önemli altyapı geliştirmeleri, terminal binaları ve yürüyüş yollarının iyileştirilmesini içeren 100 milyon dolarlık kısım oluşturmaktadır. Yatırımının 250 milyon ABD doları tutarındaki ikinci aşamasında ise, yolcu sayılarının pandemi öncesi seviyelerini yakalaması dahil belli ön koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak GPH yeni bir rıhtım ve son teknoloji, dünyanın en büyük yolcu gemilerine hizmet verebilecek yeni bir analiman terminal binası inşa edilerek kapasite artışı planlamaktadır.Finansman ile ilgili olarak GPH, ABD sermaye piyasalarından grup kefaleti olmaksızın (non-recourse) uzun vadeli proje finansmanı sağlamayı planlamaktadır. Finansman koşulları da dahil olmak üzere kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak, finansal kapanışın ve operasyonlara başlanmasının GPH'in mali yılının ikinci yarısında (Eylül 2022-Mart 2023) gerçekleşmesi beklenmektedir. San Juan Kruvaziyer Limanı'nın portföye katılması ile birlikte GPH'in yıllık kruvaziyer yolcu sayısının dünya genelinde yılda 16 milyondan fazla yolcuya çıkması beklenmektedir. GPH, limanın altyapısına yatırım yapmanın yanı sıra kruvaziyer yolcuları, yolcu gemileri ve yerel işletmeler için limanı modernleştirme çalışmaları ve yatırımları da yapmayı planlamaktadır. GPH küresel uzmanlığnı ve işletme modelini liman operasyonlarının verimini artırmak için kullanılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056161BIST