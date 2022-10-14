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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.10.2022 18:17
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırımcıların Covid-19'un etkilerine karşı sektörel toparlanmayı takip edebilmelerini teminen, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH") Eylül 2022'ye ilişkin yolcu istatistikleri web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış olup, Yatırımcı İlişkileri - Raporlar - Yolcu İstatistikleri üzerinden ulaşılabilir. Limanlarımıza gelen gemi sayısı ve yolcu sayılarının yanısıra, gelen gemilerin doluluk oranlarını da dahil etmeye başladığımız söz konusu veriler aylık bazda, takip eden ayın yaklaşık 15'inde açıklanmaktadır.    Eylül 2022'de limanlarımıza gelen gemi sayısı 2019 Eylül ayının %24 üzerinde gerçekleşirken, yolcu sayısı da 2022 Eylül ayında 2019 seviyesinin %7 üzerinde gerçekleşmiştir.    Ocak-Eylül 2022 dönemi kümüle olarak bakıldığında ise, toplam sefer sayısının 2019 Ocak-Eylül döneminin %11 üzerinde gerçekleştiği, yolcu sayılarında ise 2019 seviyesinin %76'sina ulaşıldığı görülmektedir.    Sektördeki toparlanmanın etkisiyle gemi doluluk oranlarının da 2022 başından bu yana artan bir ivmeyle yükseldiği görülmektedir. Limanlarımıza gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Ocak 2022`de %42 iken, aylar itibariyle kademeli artışını sürdürmüş ve Ağustos 2022`de %97 seviyesine ulaşmıştır.    Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072335


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Tam 6.642 6.725 -65,00  
Yarım 3.237 3.284 -36,00  
Çeyrek 1.621 1.642 -17,00  
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Gümüş Gr. 10,94 10,95 -0,33  
B. Petrol 92,52 92,52 -2,05  
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