***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2022 18:17
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcıların Covid-19'un etkilerine karşı sektörel toparlanmayı takip edebilmelerini teminen, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH") Eylül 2022'ye ilişkin yolcu istatistikleri web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış olup, Yatırımcı İlişkileri - Raporlar - Yolcu İstatistikleri üzerinden ulaşılabilir. Limanlarımıza gelen gemi sayısı ve yolcu sayılarının yanısıra, gelen gemilerin doluluk oranlarını da dahil etmeye başladığımız söz konusu veriler aylık bazda, takip eden ayın yaklaşık 15'inde açıklanmaktadır. Eylül 2022'de limanlarımıza gelen gemi sayısı 2019 Eylül ayının %24 üzerinde gerçekleşirken, yolcu sayısı da 2022 Eylül ayında 2019 seviyesinin %7 üzerinde gerçekleşmiştir. Ocak-Eylül 2022 dönemi kümüle olarak bakıldığında ise, toplam sefer sayısının 2019 Ocak-Eylül döneminin %11 üzerinde gerçekleştiği, yolcu sayılarında ise 2019 seviyesinin %76'sina ulaşıldığı görülmektedir. Sektördeki toparlanmanın etkisiyle gemi doluluk oranlarının da 2022 başından bu yana artan bir ivmeyle yükseldiği görülmektedir. Limanlarımıza gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Ocak 2022`de %42 iken, aylar itibariyle kademeli artışını sürdürmüş ve Ağustos 2022`de %97 seviyesine ulaşmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072335
BIST
18:053.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 73,53
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
18:0518,5996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0593
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
18:0518,1016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0441
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05984,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,93
|Açılış
|: 984,47
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
982,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.702,80
|151.467.800
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.809.960
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.720.942
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.880,70
|285.561.015
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|299.136.286
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,45
|114.465.300
|% -7,06
|
|TKFEN
|31,32
|1.302.224.991
|% -5,61
|
|SILVR
|25,60
|20.785.195
|% -4,41
|
|KZBGY
|17,72
|361.353.510
|% -4,16
|
|COSMO
|66,60
|4.191.302
|% -3,90
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 3,12
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 6,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5866
|18,5895
|% 0,27
|
|Euro
|18,0834
|18,0953
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,7547
|20,8588
|% -1,03
|
|Frank
|18,4176
|18,5286
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-20,44
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-10,20
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.642
|6.725
|-65,00
|
|Yarım
|3.237
|3.284
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.642
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,27
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|-0,33
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|-2,05
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
-
17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
-
17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem