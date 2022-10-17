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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.10.2022 15:58
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH")'nin 2023 yılı için (1 Ocak-31 Aralık 2023)  mevcut durumda almış olduğu gemi rezervasyonları ve bu rezervasyonların işaret ettiği yolcu hacmi beklentisi aylık bazda ekte verilmektedir ayrıca aşağıda bağlantısı verilen web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştır.  Global Yatırım Holding - Yolcu İstatistikleri (globalyatirim.com.tr)
Pandemi öncesi 2019 yılında GPH konsolide limanlarına gelen gemi sayısı (2019 yılı içinde portföye eklenen Nassau ve Antigua kruvaziyer limanlarının tam yıl etkisi dahil) 3.346 iken mevcut durumda 2023 yılı için toplam 4.538 gemi rezervasyonu alınmış durumdadır ve bu rezervasyonlar pandemi öncesi gemi doluluk oranları baz alındığında 2023 takvim yılı için 11 milyonun üzerinde yolcu hareketine işaret etmektedir. Yatırımcıların Covid-19`un etkilerine karşı sektörel toparlanmayı ve şirketin gelişimini daha iyi takip edip değerlendirmelerini teminen bu beklentiler her bir takvim yılı ve GPH'in mali yıl dönemlerinin başlangıcından en az 2 ay önce GPH ve şirketimizin web sitelerinde yayınlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072498


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Çeyrek 1.638 1.654 -5,00  
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Gümüş Gr. 11,23 11,26 0,33  
B. Petrol 92,72 92,72 1,09  
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