***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2022 16:31
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), ikili görüşmelerin ardından, Karayipler'de yer alan St Lucia limanının kruvaziyer operasyonlarının 30 yıl süre ile (10 yıl uzatma opsiyonu ile) işletilmesi imtiyazına ilişkin olarak St Lucia hükümeti ile bir ön anlaşma imzaladığını Şirketimize bildirmiştir. Ön anlaşma hükümleri uyarınca GPH ve St Lucia hükümeti münhasıran görüşmelere başlamış olup bu dönemde kapsamlı bir inceleme ve değerlendirme süreci ile her iki taraf da imtiyaz sözleşmesini başarıyla imzalamak için çalışacaktır. İmtiyaz hakkının elde edilmesi halinde GPH kendi global deneyimi ve işletme modelini St Lucia kruvaziyer liman operasyonlarını yönetmek için kullanacaktır. Ek olarak, GPH dünyanın en büyük gemilerinin yanaşmasına olanak verecek Point Seraphine'deki mevcut rıhtımın genişletilmesi, Casteries'de bulunan Vendors' Arcade ve diğer ticari faaliyetleri canlandırmaya yönelik yatırımlar da dahil olmak üzere kruvaziyer liman hizmetlerini geliştirecek önemli yatırımlar yapacaktır. 2019 yılında yaklaşık 790 bin yolcu ağırlayan St Lucia kruvaziyer limanının, yatırımlar sonrasında, orta vadede 1 milyondan fazla yolcu ağırlaması beklenmektedir. İmtiyaz Sözleşmesinin imzalanması tarafların sözleşme hükümleri üzerinde mutabık kalmasına bağlıdır. Zamanlamaya ve nihai koşulların sağlanacağına yönelik kesin bir hükümde bulunmak mümkün olmamakla birlikte, imtiyazının ilk yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073291
BIST
16:303.922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 20,80
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.934
En Düşük
3.888
16:3018,6046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
16:3018,2049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
16:30975,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,23
|Açılış
|: 975,51
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
977,69
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler16:29
|SMRTG
|75,90
|551.154.933
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|41.741.382
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|241.813.528
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|113.798.914
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|155.969.732
|% 10,00
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|ETILR
|8,90
|80.231.628
|% -4,09
|
|HEKTS
|28,90
|880.420.975
|% -3,73
|
|NTGAZ
|29,20
|86.866.677
|% -3,50
|
|ODAS
|7,97
|1.186.119.172
|% -3,16
|
|THYAO
|98,20
|4.456.371.444
|% -0,86
|
|EKGYO
|4,66
|2.602.992.138
|% 3,56
|
|SISE
|31,62
|2.538.569.283
|% 0,83
|
|TUPRS
|372,40
|2.237.936.681
|% 1,14
|
|YKBNK
|9,63
|2.006.107.514
|% -0,62
|
|EKGYO
|4,66
|2.602.992.138
|% 3,56
|
|TSKB
|2,95
|882.333.267
|% 5,36
|
|SKBNK
|2,00
|497.508.001
|% 4,71
|
|YKBNK
|9,63
|2.006.107.514
|% -0,62
|
|VAKBN
|9,10
|1.461.132.486
|% 3,06
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5937
|18,6029
|% -0,02
|
|Euro
|18,1645
|18,1834
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,6609
|20,7645
|% -0,81
|
|Frank
|18,3381
|18,4485
|% -0,65
|
|Riyal
|4,9326
|4,9574
|% 0,04
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.634
|5,49
|
|Altın Gr.
|976
|976
|2,49
|
|Cumhuriyet
|6.594
|6.694
|-30,00
|
|Tam
|6.618
|6.725
|16,00
|
|Yarım
|3.225
|3.288
|8,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.643
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,71
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,83
|92,83
|0,45
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:44XU100
Endeks 3, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 54, 874.00 milyon TL de
-
16:44YYLGD
Yüzde 6.17 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 023, 402 adet işlem
-
16:42GZNMI
Yüzde 4.29 oranında artışla 41.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 537 adet işlem
-
16:41SUNTK
Yüzde 5.30 oranında artışla 40.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 592, 279 adet işlem
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 59 artarak (% 0.36 ) 3, 464