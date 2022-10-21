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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.10.2022 16:31
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), ikili görüşmelerin ardından, Karayipler'de yer alan St Lucia limanının kruvaziyer operasyonlarının 30 yıl süre ile (10 yıl uzatma opsiyonu ile) işletilmesi imtiyazına ilişkin olarak St Lucia hükümeti ile bir ön anlaşma imzaladığını Şirketimize bildirmiştir.  Ön anlaşma hükümleri uyarınca GPH ve St Lucia hükümeti münhasıran görüşmelere başlamış olup bu dönemde kapsamlı bir inceleme ve değerlendirme süreci ile her iki taraf da imtiyaz sözleşmesini başarıyla imzalamak için çalışacaktır.  İmtiyaz hakkının elde edilmesi halinde GPH kendi global deneyimi ve işletme modelini St Lucia kruvaziyer liman operasyonlarını yönetmek için kullanacaktır. Ek olarak, GPH dünyanın en büyük gemilerinin yanaşmasına olanak verecek Point Seraphine'deki mevcut rıhtımın genişletilmesi, Casteries'de bulunan Vendors' Arcade ve diğer ticari faaliyetleri canlandırmaya yönelik yatırımlar da dahil olmak üzere kruvaziyer liman hizmetlerini geliştirecek önemli yatırımlar yapacaktır.  2019 yılında yaklaşık 790 bin yolcu ağırlayan St Lucia kruvaziyer limanının, yatırımlar sonrasında, orta vadede 1 milyondan fazla yolcu ağırlaması beklenmektedir.  İmtiyaz Sözleşmesinin imzalanması tarafların sözleşme hükümleri üzerinde mutabık kalmasına bağlıdır. Zamanlamaya ve nihai koşulların sağlanacağına yönelik kesin bir hükümde bulunmak mümkün olmamakla birlikte, imtiyazının ilk yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073291


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