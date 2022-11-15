***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2022 23:27
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcıların Covid-19'un etkilerine karşı sektörel toparlanmayı takip edebilmelerini teminen, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH") Ekim 2022'ye ilişkin yolcu istatistikleri web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış olup, Yatırımcı İlişkileri - Raporlar - Yolcu İstatistikleri üzerinden ulaşılabilir.
Ekim 2022'de limanlarımıza gelen gemi sayısı 2019 Ekim ayının %5 üzerinde gerçekleşirken, yolcu sayısı da 2022 Ekim ayında 2019 seviyesinin %93`ü seviyesinde gerçekleşmiştir.
Ocak-Ekim 2022 dönemi kümüle olarak bakıldığında ise, toplam sefer sayısının 2019 Ocak-Ekim döneminin %10 üzerinde gerçekleştiği, yolcu sayılarında ise 2019 seviyesinin %78'ine ulaşıldığı görülmektedir.
Sektördeki toparlanmanın etkisiyle gemi doluluk oranlarının da 2022 başından bu yana artan bir ivmeyle yükseldiği görülmektedir. Limanlarımıza gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Ocak 2022`de %42 iken, Eylül 2022'de %89 olarak gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080193
BIST
18:004.657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 86,80
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
18:0018,5998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0038
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
18:0019,3058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0853
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1362
18:001.063,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,71
|Açılış
|: 1.063,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GLCVY
|26,40
|59.918.665
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.571.394
|% 10,00
|
|HKTM
|101,20
|356.311.877
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|295.383.262
|% 10,00
|
|KUVVA
|41,58
|1.974.688
|% 10,00
|
|MNDRS
|9,91
|204.925.249
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|999.551.935
|% -9,97
|
|NTHOL
|12,88
|194.841.627
|% -7,93
|
|GARFA
|22,06
|6.536.817
|% -7,62
|
|OTTO
|41,80
|1.372.993
|% -7,19
|
|THYAO
|109,00
|9.787.977.910
|% -0,64
|
|EREGL
|37,60
|8.842.718.573
|% 0,70
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|ASELS
|41,14
|5.795.866.090
|% -1,34
|
|AKBNK
|16,19
|5.385.915.123
|% 6,30
|
|ISCTR
|9,73
|5.009.265.144
|% 5,08
|
|YKBNK
|10,79
|5.383.327.062
|% 9,99
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|SKBNK
|2,34
|1.035.395.744
|% 1,30
|
|TSKB
|3,26
|1.437.784.300
|% 2,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5989
|18,6009
|% -0,01
|
|Euro
|19,2785
|19,3004
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,0286
|22,1391
|% 1,03
|
|Frank
|19,6480
|19,7664
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9360
|4,9608
|% 0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|6,80
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.064
|3,45
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.055
|7.194
|60,00
|
|Yarım
|3.426
|3.517
|29,00
|
|Çeyrek
|1.713
|1.758
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,61
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,92
|-0,23
|
|B. Petrol
|93,65
|93,65
|0,51
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:57EDATA
Yüzde 6.78 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 590, 238 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 28 artarak (% 1.92 ) 4, 097
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KTSKR, HEKTS, MIATK, IEYHO, SMRTG, PAPIL, CONSE, JANTS, ORGE
-
17:56
ACSEL, KUTPO, AGESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
ISKPL, OZRDN, AVGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında