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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.12.2022 18:29
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Yatırımcıların Covid-19'un etkilerine karşı sektörel toparlanmayı takip edebilmelerini teminen, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH") Kasım 2022'ye ilişkin yolcu istatistikleri web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış olup, Yatırımcı İlişkileri - Raporlar - Yolcu İstatistikleri üzerinden ulaşılabilir. 
Kasım 2022'de limanlarımıza gelen gemi sayısı 2019 Kasım ayının %96`sı seviyesinde gerçekleşirken, yolcu sayısı da 2022 Kasım ayında 2019 seviyesinin %91`i seviyesinde gerçekleşmiştir. 
Ocak-Kasım 2022 dönemi kümüle olarak bakıldığında ise, toplam sefer sayısının 2019 Ocak-Kasım döneminin %8 üzerinde gerçekleştiği, yolcu sayılarında ise 2019 seviyesinin %79'una ulaşıldığı görülmektedir. 
Sektördeki toparlanmanın etkisiyle gemi doluluk oranlarının da 2022 başından bu yana artan bir ivmeyle yükseldiği görülmektedir. Limanlarımıza gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Ocak 2022`de %42 iken, Ekim 2022'de %88 olarak gerçekleşmiştir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087628


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Gümüş Gr. 13,96 13,98 -0,35  
B. Petrol 81,98 81,98 -0,72  
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