***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2023 18:30
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımız tarafından konuya ilişkin Şirketimize yöneltilen çeşitli sorular ve talepler doğrultusunda Maçkolik halka arzı hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur.
Şirketimizin % 66,6 oranında bağlı ortaklığı olan İstanbul Portfoy Yönetimi A.Ş. ("İPY")' nin kurucusu ve yöneticisi olduğu İPY Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nde sahip olduğu %34 oranındaki payı halka arz etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("SPK") onay aldığı tarafımıza bildirilmiştir. Fonun sahip olduğu 8.500.000 TL nominal değerli hisse senetleri 38 TL sabit fiyat ve talep toplama yöntemi ile İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum tarafından halka arz edilecektir.
Halka arz sonrası Maçkolik'in halka açıklık oranı %34 olurken, İPY Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun söz konusu halka arzdan 323 milyon TL hasılat elde etmesi beklenmektedir. Söz konusu hasılat, İPY' nin kurucusu olduğu fona ait performans ücreti dahil giderler düşüldükten sonra aralarında emeklilik fonları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, tamamlayıcı emeklilik kurumları ve nitelikli bireysel yatırımcılar olan 43 yatırıcımcıya hisseleri oranında ödenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092341
BIST
18:055.661
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 151,94
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.661
En Düşük
5.568
18:0518,7094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
18:0519,9846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0430
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9271
18:051.097,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,13
|Açılış
|: 1.097,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|6.812,30
|610.352.179
|% 10,00
|
|TUREX
|33,00
|195.569.268
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|155.717.606
|% 10,00
|
|KOZAL
|621,50
|3.649.242.827
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.429.111
|% 10,00
|
|BRKO
|5,00
|2.044.849
|% -9,91
|
|PRDGS
|9,03
|512.530.420
|% -9,70
|
|UMPAS
|6,75
|4.457.164
|% -8,78
|
|ORMA
|70,25
|1.049.938
|% -6,46
|
|MARTI
|7,50
|91.782.183
|% -6,37
|
|EREGL
|42,78
|10.286.845.410
|% 3,68
|
|THYAO
|146,80
|8.798.936.818
|% 4,19
|
|EKGYO
|9,50
|7.954.298.844
|% 8,82
|
|ASELS
|64,60
|6.044.397.150
|% 3,94
|
|TCELL
|40,10
|4.968.644.406
|% 5,86
|
|EKGYO
|9,50
|7.954.298.844
|% 8,82
|
|DOHOL
|11,63
|3.276.752.696
|% 9,92
|
|YKBNK
|11,98
|3.334.216.399
|% 1,44
|
|EREGL
|42,78
|10.286.845.410
|% 3,68
|
|PETKM
|20,44
|4.763.594.149
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7035
|18,7236
|% 0,12
|
|Euro
|19,9095
|19,9901
|% -0,19
|
|Sterlin
|22,4759
|22,5886
|% -0,28
|
|Frank
|20,1335
|20,2548
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9630
|4,9879
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|0,60
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.098
|1,01
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.438
|7.507
|74,00
|
|Yarım
|3.602
|3.670
|37,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.835
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|24,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYAPI
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 789, 465 adet işlem
-
17:57SAMAT
Yüzde 9.94 oranında artışla 21.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 565, 752 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 161, 03 artarak (% 2.71 ) 6, 106
-
17:56XU100
Endeks 5, 653 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 104, 368.00 milyon TL de
-
17:55ETILR
Yüzde 8.29 oranında artışla 15.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 261, 868 adet işlem