***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc ("GPH"), kruvaziyer sektöründe ortaya çıkan önemli fırsatları değerlendirmek üzere Grup'un sermaye ve finansman yapısının stratejik değerlendirme sürecine girdiğini duyurmuştur. Bu stratejik değerlendirme sürecinin amacı tüm menfaat sahipleri için azami değer yaratmak olup süreç stratejik ortaklık, ortak girişim ve sair ortaklık görüşmeleri de dahil olmak üzere çeşitli potansiyel kurumsal alternatifleri içermektedir.Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101757BIST