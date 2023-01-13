***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2023 10:04
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc ("GPH"), kruvaziyer sektöründe ortaya çıkan önemli fırsatları değerlendirmek üzere Grup'un sermaye ve finansman yapısının stratejik değerlendirme sürecine girdiğini duyurmuştur. Bu stratejik değerlendirme sürecinin amacı tüm menfaat sahipleri için azami değer yaratmak olup süreç stratejik ortaklık, ortak girişim ve sair ortaklık görüşmeleri de dahil olmak üzere çeşitli potansiyel kurumsal alternatifleri içermektedir.
Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101757
BIST
11:445.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 40,08
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
11:4418,7890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
11:4420,3963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3446
11:441.152,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,42
|Açılış
|: 1.151,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.152,50
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler11:42
|ONCSM
|37,40
|5.129.260
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|20.342.531
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|13.593.467
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|20.413.112
|% 9,97
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|EKGYO
|8,07
|1.674.061.146
|% -5,17
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|ALFAS
|238,80
|108.197.162
|% -4,48
|
|TERA
|23,54
|7.303.777
|% -4,31
|
|ASELS
|56,50
|2.778.685.159
|% 1,07
|
|EREGL
|40,38
|2.482.851.104
|% 2,02
|
|THYAO
|135,60
|2.271.100.118
|% -0,15
|
|KRDMD
|18,57
|2.177.456.965
|% -1,75
|
|EKGYO
|8,07
|1.674.061.146
|% -5,17
|
|EKGYO
|8,07
|1.674.061.146
|% -5,17
|
|YKBNK
|9,24
|1.067.965.142
|% 2,21
|
|KRDMD
|18,57
|2.177.456.965
|% -1,75
|
|SKBNK
|2,65
|195.276.472
|% 0,38
|
|EREGL
|40,38
|2.482.851.104
|% 2,02
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7812
|18,7936
|% 0,05
|
|Euro
|20,3906
|20,3982
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,9094
|23,0243
|% 0,17
|
|Frank
|20,1485
|20,2698
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9875
|5,0125
|% 0,04
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|10,51
|
|Altın Gr.
|1.151
|1.151
|5,00
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.781
|7.841
|31,00
|
|Yarım
|3.788
|3.837
|15,00
|
|Çeyrek
|1.900
|1.918
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,08
|
|B. Petrol
|84,21
|84,21
|0,18
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
-
11:57GLYHO
Yüzde 6.47 oranında artışla 10.86 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 203, 365 adet işlem
-
11:56SNKRN
Yüzde 9.68 oranında artışla 34.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 176 adet işlem
-
11:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ALARK, SASA, PGSUS
-
11:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 09 artarak (% 0.57 ) 4, 446
-
11:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BOSSA, ATSYH, UMPAS, COSMO, RODRG, KNFRT, ONCSM, ARMDA, SOKE, SDTTR