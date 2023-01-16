***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2023 19:37
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcıların Covid-19'un etkilerine karşı sektörel toparlanmayı takip edebilmelerini teminen, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH") Aralık 2022'ye ilişkin yolcu istatistikleri web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış olup, Yatırımcı İlişkileri - Raporlar - Yolcu İstatistikleri üzerinden ulaşılabilir. Aralık 2022'de limanlarımıza gelen gemi sayısı 2019 Aralık ayının %94`ü seviyesinde gerçekleşirken, yolcu sayısı da 2022 Aralık ayında 2019 seviyesinin %20 üzerinde gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki bu yükselişte Kanarya Adaları (Las Palmas, Lanzarote ve Fuerteventura) limanlarının da hesaplamaya dahil edilmiş olması etkili olmuştur. (Kanarya Adaları limanları hesaplamaya Ekim ayından itibaren dahil edilmiştir) Ocak-Aralık 2022 dönemi kümüle olarak bakıldığında ise, toplam sefer sayısının 2019 Ocak-Aralık döneminin %8 üzerinde gerçekleştiği, yolcu sayılarında ise 2019 seviyesinin %83'üne ulaşıldığı görülmektedir. Sektördeki toparlanmanın etkisiyle gemi doluluk oranlarının da 2022 başından bu yana artan bir ivmeyle yükseldiği görülmektedir. Limanlarımıza gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Ocak 2022`de %42 iken, Kasım 2022'de %87 olarak gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102686
BIST
18:055.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 222,81
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.208
En Düşük
4.981
18:0518,7915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
18:0520,3502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
18:051.156,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,26
|Açılış
|: 1.156,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|292,70
|1.581.976.398
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|352.904.622
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.144.207
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.493.441
|% 10,00
|
|HALKB
|11,88
|723.769.272
|% 10,00
|
|ATSYH
|118,80
|3.565.637
|% -5,56
|
|POLTK
|1.640,00
|105.582.902
|% -4,66
|
|IMASM
|263,20
|26.895.002
|% -4,29
|
|ULUFA
|7,39
|9.830.788
|% -3,27
|
|BALAT
|23,90
|1.110.606
|% -3,24
|
|THYAO
|144,40
|9.813.045.150
|% 7,20
|
|EREGL
|41,02
|5.253.564.776
|% 1,64
|
|KOZAL
|574,00
|5.053.843.602
|% 8,10
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|TUPRS
|540,30
|4.553.359.673
|% 5,90
|
|EKGYO
|8,18
|4.508.677.325
|% 3,81
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% -2,92
|
|YKBNK
|9,73
|2.558.325.296
|% 5,65
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|AKBNK
|17,27
|3.550.131.278
|% 4,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7886
|18,7931
|% 0,06
|
|Euro
|20,3390
|20,3476
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,8497
|22,9643
|% -0,26
|
|Frank
|20,2093
|20,3310
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9869
|5,0119
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-6,59
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.828
|7.894
|84,00
|
|Yarım
|3.814
|3.863
|41,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.931
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,25
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|-1,14
|
Seans Raporu
18:05
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