***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGlobal Menkul Değerler A.Ş. ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin hakim hissedarı ve Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan "GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş." bir Holding olarak yeniden yapılandırılarak ticaret unvanı "GFS Holding A.Ş." olarak değiştirilmiş ve buna yönelik ticaret sicil işlemleri bugün itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110835BIST