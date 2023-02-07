***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.02.2023 18:19
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Global Menkul Değerler A.Ş. ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin hakim hissedarı ve Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan "GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş." bir Holding olarak yeniden yapılandırılarak ticaret unvanı "GFS Holding A.Ş." olarak değiştirilmiş ve buna yönelik ticaret sicil işlemleri bugün itibariyle tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110835
BIST
18:054.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
18:0518,8291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8356
En Düşük
18,7984
18:0520,2095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2095
En Düşük
20,1288
18:051.133,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.133,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.136,70
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.964,50
|302.370.375
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|100.513.938
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|115.481.320
|% 9,98
|
|OYAKC
|24,92
|2.314.635.355
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 9,96
|
|DOBUR
|48,96
|1.485.600
|% -10,00
|
|EYGYO
|15,84
|28.888.644
|% -10,00
|
|BURCE
|41,76
|6.048.604
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|10.012.701
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|63.894.292
|% -10,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% -9,08
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% -9,95
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% -9,71
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% -5,60
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% -8,45
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% -9,26
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 5,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8243
|18,8329
|% 0,04
|
|Euro
|20,1689
|20,1799
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,5904
|22,7037
|% -0,04
|
|Frank
|20,3386
|20,4611
|% 0,00
|
|Riyal
|5,0016
|5,0267
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|3,07
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.133
|0,83
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.682
|7.763
|8,00
|
|Yarım
|3.753
|3.799
|4,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.899
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|3,13
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Seans Raporu
18:05
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