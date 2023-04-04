***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2023 18:36
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinin %70'ine sahip olduğumuz Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Naturelgaz) 29.03.2023 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul'unda dağıtılmasına karar verilen toplam 350.000.000,-TL tutarındaki karın dağıtımı bugün itibariyle yapılmış olup hisse oranımıza tekabül eden kısım 245 milyon TL bugün itibariyle hesaplarımıza geçmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131654
BIST
18:054.984
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 144,65
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.989
En Düşük
4.831
18:0519,2225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0394
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2378
En Düşük
19,1668
18:0521,0614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1291
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,1221
En Düşük
20,8927
18:051.249,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 24,62
|Açılış
|: 1.249,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.252,13
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|14,74
|20.884.400
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|37.463.200
|% 10,00
|
|MAGEN
|35,64
|134.375.310
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|8.766.438
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,97
|55.525.386
|% 9,97
|
|EKSUN
|85,65
|1.587.956.644
|% -9,98
|
|SDTTR
|116,00
|1.068.125.244
|% -9,52
|
|GOKNR
|17,57
|577.050.021
|% -6,14
|
|OYAYO
|10,96
|98.579.827
|% -6,08
|
|ONCSM
|158,80
|114.943.034
|% -6,04
|
|THYAO
|128,10
|4.977.213.900
|% 6,04
|
|ASTOR
|53,65
|4.021.807.599
|% 8,91
|
|TUPRS
|82,05
|2.945.980.517
|% 1,76
|
|EREGL
|35,96
|2.903.258.911
|% 1,87
|
|SISE
|45,02
|2.538.785.047
|% 5,24
|
|EKGYO
|6,55
|1.125.518.747
|% 5,14
|
|AKFYE
|15,12
|2.141.659.822
|% -2,39
|
|ISCTR
|12,42
|1.738.429.263
|% 1,89
|
|SKBNK
|2,54
|365.713.662
|% -1,17
|
|YKBNK
|9,82
|1.190.290.945
|% 1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2230
|19,2278
|% 0,23
|
|Euro
|21,0465
|21,0690
|% 0,65
|
|Sterlin
|23,9396
|24,0597
|% 0,74
|
|Frank
|21,1237
|21,2510
|% 0,85
|
|Riyal
|5,1093
|5,1349
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.021
|35,72
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.250
|24,86
|
|Cumhuriyet
|8.361
|8.487
|107,00
|
|Tam
|8.466
|8.580
|179,00
|
|Yarım
|4.150
|4.198
|87,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.099
|44,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|15,38
|15,40
|0,59
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|-0,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 962 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 49, 260.00 milyon TL de
-
17:59DNISI
Yüzde 5.92 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 599, 953 adet işlem
-
17:56ZEDUR
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.16 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 402 adet işlem
-
17:55ISSEN
Yüzde 6.21 oranında artışla 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 264, 065 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, SISE