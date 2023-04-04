***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinin %70'ine sahip olduğumuz Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Naturelgaz) 29.03.2023 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul'unda dağıtılmasına karar verilen toplam 350.000.000,-TL tutarındaki karın dağıtımı bugün itibariyle yapılmış olup hisse oranımıza tekabül eden kısım 245 milyon TL bugün itibariyle hesaplarımıza geçmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131654BIST