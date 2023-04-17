***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan GFS Holding A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak GFS Holding A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla bir yönetim kurulu kararı alındığı ve başvuru evrakının tamamlanmasının ardından en kısa sürede Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulacağı GFS Holding A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir.GFS Holding A.Ş., Global Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin %75'ine, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş'nin sermayesinin %66,6'sına sahiptir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139447BIST