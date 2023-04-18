***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH") Mart 2023'e ilişkin yolcu istatistikleri yeni bölgesel raporlama bazlı kırılımı ile web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış olup, Yatırımcı İlişkileri - Raporlar - Yolcu İstatistikleri üzerinden ulaşılabilir. Aynı zamanda, GPH'in mali yılı olan Nisan 2023 - Mart 2024 dönemi için GPH'in mevcut durumda almış olduğu gemi rezervasyonları ve bu rezervasyonların işaret ettiği yolcu hacmi beklentisi de aylık bazda web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştır ve yine Yatırımcı İlişkileri - Raporlar - Yolcu İstatistikleri üzerinden ulaşılabilir.Mart 2023'te limanlarımıza gelen gemi sayısı 2022 yılı Mart ayının %24 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2023 yılı Mart ayında 2022 Mart seviyesinin %127 üzerinde gerçekleşmiştir.Limanlarımıza gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Şubat 2023`te %103,2 olarak gerçekleşmiştir.Ayrıca, GPH'nin konsolide kruvaziyer limanlarında Nisan 2023-Mart 2024 dönemi için toplam 4.632 gemi rezervasyonu alınmış durumdadır ve bu rezervasyonlar Nisan 2023-Mart 2024 dönemi için 11.8 milyonun üzerinde yolcu hareketine işaret etmektedir. Özkaynak metodunun uygulandığı La Goulette, Lizbon, Singapur, Venedik limanları da dahil edildiğinde, GPH portföyündeki tüm limanların Nisan 2023-Mart 2024 dönemi için beklenen yolcu hacimlerinin 15 milyona yakın olması beklenmektedir.Bu bilgiler aşağıda bağlantısı verilen web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştır.Global Yatırım Holding - Yolcu İstatistikleri (globalyatirim.com.tr)İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139508BIST